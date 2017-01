Rotterdam School of Management behoort tot wereldtop

De Rotterdam School of Management Erasmus University behoort tot de absolute wereldtop van onderwijsinstellingen die specifiek onderwijs aanbieden in bedrijfskunde. Dat blijkt donderdagavond uit het QS Global 250 Business Schools Report 2017 van Quacquarelli Symonds, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in onderwijs en studeren in het buitenland.

De Rotterdam School of Management scoorde uitstekend op academisch niveau en baankans voor afgestudeerden. Daarmee is het de enige Nederlandse universiteit die behoort tot het zogenoemde Global Elite kwadrant: de allerbeste 45. Metro vroeg studenten of zij hun school ook zo goed vinden.

Yuri

Leeftijd: 25

Studie: Master Business Information Management

„Ik wist dat de Rotterdam School of Management in de top tien beste businessschools van Europa staat, maar dit maakt me wel extra trots. Mijn opa heeft namelijk geholpen met het opzetten van de Rotterdam School of Management. Ik vind het vooral goed hoe je hier wordt klaargestoomd voor het werkleven. Maar het beste aan deze school is toch wel het eten. We hebben hier een grote foodcourt. Volgens mij hebben niet veel universiteiten er zo een.”

Rens

Leeftijd: 23

Studie: Master Business Information Management

„Toen ik hier ging studeren, heb ik wel gekeken of de opleiding goed stond aangeschreven, maar ik koos vooral voor de Erasmusuniversiteit en deze opleiding omdat het in de buurt is. Gelukkig heb ik daar geen moment spijt van gehad. Je krijgt veel vrijheid in de invulling van je studie. We hoeven bijvoorbeeld niet verplicht stage te lopen en kon ik in plaats daarvan een minor doen die ik graag wilde. Er is voor iedereen wel wat wils. Ook wat eten betreft, inderdaad, zoals Yuri zegt, haha!”

Michelle

Leeftijd: 20

Studie: International Business Administration

„Ik ben pas tweedejaars, maar tot nu toe ben ik heel tevreden over deze uni. De communicatie is duidelijk, de professoren zijn goed en de afwisseling van de vakken vind ik ook een pluspunt. Ik heb getwijfeld tussen studeren in Londen of hier in Rotterdam. Het is uiteindelijk Rotterdam geworden vanwege het internationale karakter van de school en ik ben niet teleurgesteld. Het blijft natuurlijk wel school, maar het is leuk om te kunnen zeggen dat het zo goed staat aangeschreven.

Robert

Leeftijd: 22

Studie: Master Finance

„Het internationale karakter van de Rotterdam School of Business onderscheidt de school van de rest. Zelfs de Nederlandse studenten zijn internationaal gericht. Ik denk dat dat voor een Nederlandse school uniek is. Een minpuntje vind ik dat de opleiding erg individueel gericht is, maar zelfs dat heeft ook een goede kant, namelijk dat dit kansen biedt om jezelf te ontwikkelen. Een plekje in deze lijst vind ik dan ook niet meer dan verdiend.”

Renske en Julia

Leeftijd: allebei 20

Studie: Bedrijfskunde

Julia: „Toen ik in Nijmegen voor dezelfde opleiding ging kijken omdat dat dichterbij is, zei iemand tegen mij: ‘Voor bedrijfskunde moet je in Rotterdam zijn, dat is een pré voor werkgevers. Nu heb ik nog niet echt hoeven solliciteren, dus dat moet nog maar blijken. Maar ik vind het goed dat we zo breed worden opgeleid. Vergeleken met andere universiteiten komen hier veel meer facetten van het vak aan bod. Van de technische tot de financiële kant en van strategie tot marketing. Rotterdam is natuurlijk een echte handelsstad, dus ik ging er ook wel van uit dat ze hier zouden weten waar ze het over hebben. Wel vind ik jammer dat alles zo massaal is. We hebben werkcolleges met 80 man, maar met zo’n grote school snap ik ook wel dat het nauwelijks anders kan.”

Renske: „Ik sluit me helemaal aan bij Renske, maar om het niveau zo hoog te houden, heb ik wel het gevoel dat studenten een beetje worden gepusht. Maar verder vind ik het inderdaad een heel goede school om alle redenen die Renske ook noemt. De school stond al goed aangeschreven, daar heb ik op gelet toen ik mijn studiekeuze maakte, en maakt mijn verwachtingen tot nu toe waar.”