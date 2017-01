Raadsdebat na afpakken jas van dakloze door politie

Burgemeester Aboutaleb moet donderdag in de gemeenteraad tekst en uitleg geven over het afpakken van een jas van een dakloze. GroenLinks raadslid Arno Bonte is boos over het gedrag van de politie en wil opheldering.

De politie Rotterdam Centrum twitterde maandag dag zij zeven slapers hadden aangetroffen in een parkeergarage. De agent zag dat een van de personen een jas droeg van een beveiligingsbedrijf. Omdat dat vermoedelijk niet zijn eigendom was, besloot de agent de jas in beslag te nemen. Dit leidde op Twitter tot een stroom van woedende reacties, waaronder die van GroenLinks raadslid Arno Bonte. Hij heeft daarom een debat aangevraagd. „Eerst daklozen vernederd met tweets. Nu jas afgepakt terwijl het buiten vriest. Bah”, zo schrijft hij.

Op Twitter krijgt Bonte veel steun voor zijn aanvraag. Volgens Marloes Laarschot had de politie wel wat handiger moeten optreden. „Dan haal je het embleem eraf. Maar je pakt toch niet iemands jas af als het -5 graden is?.” Ook Willem Bosch heeft nog wel een tip voor de politie. „Misschien even kijken of je hun broek en schoenen niet ook kan afpakken. En dan een foto ervan maken.” Ook Ricardo de Waard vind dat de politie zich moet bezighouden met belangrijkere zaken. „Ondertussen wandelen criminelen fluitend en lachend met drugs en wapens de haven van Rotterdam uit.”

Geen wet

Volgens strafpleiter Richard Korver hebben de agenten verkeerd gehandeld. „Bedrijf bepaalt of het kleding in bruikleen geeft of schenkt”, zo schrijft hij op Twitter. Het in beslag nemen van een jas vanwege een bedrijfslogo mag volgens hem dus niet. „Dat staat dus inderdaad niet in de wet.”