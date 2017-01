Puppy krijgt knuffelbeertje van Rotterdamse politie

De 8 maanden oude pup was op eerste kerstdag flink gebeten door een hond bij het hondenstrandje in het Kralingse bos. Toen zijn baasje hiervan aangifte deed bij de politie, gaven agenten het angstige hondje een traumabeertje als troost. Normaal gesproken wordt zo'n knuffel gebruikt om kinderen te troosten die iets ergs hebben meegemaakt.

De Rotterdamse politie heeft een knuffelbeer gegeven aan een puppy, nadat hij was gebeten door een andere hond. De jack russell was erg angstig en werd daarom getroost met een traumabeertje.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!