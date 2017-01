Parkeergarages Rotterdam-Centrum stuk goedkoper

Automobilisten zijn vanaf vandaag een stuk voordeliger uit als ze in het centrum van Rotterdam hun heilige koe in een parkeergarage stallen. Wie zijn vierwieler liever op straat zet, is juist duurder uit.

De tarieven in gemeentelijke parkeergarages zoals Schouwburgplein, Meent en Museumpark zijn namelijk verlaagd tot twee euro per uur. Op straat parkeren is fors duurder geworden, namelijk vier euro per uur. Verkeerswethouder Pex Langenberg wil op deze manier mensen stimuleren om te kiezen voor de parkeergarages. „Daar staat je auto immers droog en veilig. En met een prijs van vier euro per uur op straat zijn we nog steeds goedkoper dan Amsterdam en Utrecht.” Wie nog goedkoper wil parkeren kan vooraf een plekje reserveren via www.parkereninrotterdam.nl. Dan betaal je voor twee uurtjes drie euro.

Naast goedkopere garages worden ook de P+R-terreinen gratis in het weekend. Door de weeks moet daar nog wel twee euro per dag worden betaald. Bedrijven in het centrum kunnen voor deze parkeerplekken wel een abonnement kopen voor hun personeel voor medewerkers die buiten de stad wonen. De kosten daarvan bedragen 30 euro.