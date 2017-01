Oudejaarsklapper voor drugsteam Rotterdamse haven

De Zeehavenpolitie, Douane en Fiod en hebben op de laatste dag van 2016 nog een behoorlijke drugsvangst gedaan in de Rotterdamse haven. Bij een logistiek fruitbedrijf werd 250 kilo cocaïne gevonden tussen bananen uit Equador. Vijf mannen zijn aangehouden.

De vangst werd woensdag bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. De diensten vielen binnen bij het bedrijf vlak nadat de vrachtwagen was geladen met de bananen en de drugs. Een van de mensen die is aangehouden, is een vaste medewerker van het bedrijf. Twee andere personen die waren ingehuurd via een uitzendbureau zijn eveneens aangehouden. De mannen zijn tussen de de 29 en 47 jaar oud en komen uit Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Berkel en Rodenrijs.

Bij doorzoekingen in de woonhuizen van de verdachten zijn tienduizenden euro’s gevonden. Verder zijn twee vuurwapens en drie tasers, een geldtelmachine, sieraden, een paar honderd kilo illegaal zwaar vuurwerk, en enige andere waardevolle goederen in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.