Ontsnapte gevangene vuurwapengevaarlijk

De politie Rotterdam is dringend op zoek naar verdachte Elias Adahchour, die woensdagmiddag ontsnapte vanuit het Sint-Franciscus Gasthuis. De 24-jarige man zou vuurwapengevaarlijk zijn. De politie heeft een helikopter en honden ingezet om hem op te sporen, laat een woordvoerder weten.

Onder begeleiding van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen bracht hij een bezoek naar het ziekenhuis, toen hij plotseling wegrende en aan zijn begeleiders wist te te ontkomen.

Schietincidenten

Adahchour wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor twee schietincidenten in Rotterdam op 4 en 9 december.

Handboeien

De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of ziet zelf geen actie te ondernemen, maar direct de politie te bellen. Hij is te herkennen aan de handboei die hij nog aan zijn linkerhand moet hebben. Tijdens zijn ontsnapping droeg Adahchour een korte, donkere jas en zwarte schoenen. Mogelijk is zijn kleding nat, omdat hij bij zijn ontsnapping door sloten heeft moeten waden. Verder heeft hij littekens op zijn rechterhand, borst, linkeroksel en linkerzij.