Norah Jones en Jamie Lidell op North Sea Jazz

Het evenement vindt plaats van 7 tot en met 9 juli in Rotterdam Ahoy. Naast de genoemde jazzartiesten maken ook Avishai Cohen Quartet, Lee Ritenour & Dave Grusin, Ambrose Akinmusire, Bill Laurance, Tiggs Da Author, Shabaka & The Ancestors en Richard Bona Mandekan Cubano dan hun opwachting.

Ook de komst van St. Paul & The Broken Bones, pianist en componist Herbie Hancock, gitarist George Benson, zangeres Mavis Staples, singer-songwriter Laura Mvula en zanger en gitarist Steve Winwood (vooral bekend van zijn spel op het hammondorgel) is bevestigd.

Onder meer Norah Jones, Jamie Lidell, Jamiroquai en The Royal Pharaohs treden dit jaar op tijdens de 42e editie van het North Sea Jazz Festival in Ahoy. De organisatie, Mojo Concerts, maakte dinsdagavond de eerste namen bekend.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!