Nog geen spoor ontsnapte crimineel Elias Adahchour

De politie heeft nog geen idee waar de ontsnapte crimineel Elias Adahchour is. De van twee schietpartijen verdachte man ontsnapte woensdagmiddag aan zijn bewakers bij het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Er wordt rekening mee gehouden dat de schietgrage verdachte de benen heeft genomen naar het buitenland.

De man is voor het laatst gezien op de Gordelweg woensdagmiddag rond 16.00 uur. Een andere getuige zegt dat de man daarvoor in Schiebroek heeft rondgelopen. De man wist rond 13.30 te ontsnappen aan zijn gewapende bewakers van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI). Ook werden waarschuwingsschoten gelost, maar dat mocht niet baten. De crimineel had nog een handboei om aan een arm. Hij zat sinds 23 december vast voor poging tot doodslag.

„We hebben helaas nog niet de gouden tip binnen”, vertelt woordvoerder Gijs van Nimwegen van de politie Eenheid Rotterdam. „We hebben de afgelopen nacht doorgezocht en alle tips en informatie die via de telefoon, mail en sociale media binnenkomt nagetrokken.” De politie heeft geen idee waar de man kan zijn. „Hij staat zowel nationaal als internationaal gesignaleerd. Mocht iemand hem denken te zien, twijfel niet, bel 112 en onderneem geen actie. Deze man is vuurwapengevaarlijk en erg onberekenbaar. Het is een grote jongen, geen winkeldief.”