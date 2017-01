Na jaren weer partner voor renkoekoek Blijdorp

Aanvankelijk boterde het niet zo tussen de twee; ze moesten even aan elkaar wennen en het vrouwtje zou het mannetje wat hebben opgejaagd. Inmiddels hebben ze elkaar gevonden. „De gemoederen lijken bedaard”, aldus de dierentuin op Twitter.

Het was niet makkelijk er een te vinden, omdat niet veel dierentuinen renkoekoeken hebben, zo meldt de Diergaarde.

Jarenlang was hij vrijzegel, maar de renkoekoek in Diergaarde Blijdorp heeft sinds dit weekend weer een partner. Ze komt uit Berlijn.

