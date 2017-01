Man stompt agent in gezicht bij aanhouding

Een agent is zaterdagmiddag lichtgewond geraakt bij de aanhouding van een verdachte op de Laan op Zuid. De agent wilde de man in de boeien slaan, toen deze uithaalde en hem in zijn gezicht stompte. Volgens de politie was daar geen enkele aanleiding voor en kwam het geweld ‘volledig uit het niets’.

De agent moest voor onderzoek in een gebouw aan de Laan op Zuid zijn. Bij het betreden van het pand door de beveiligde toegangsdeuren, glipte de man met hem mee naar binnen. Toen de agent hem daarop aansprak, weigerde de man normaal antwoord te geven en liep het uit op een ‘vervelend gesprek’, aldus de politie.

ID

Omdat hij bovendien weigerde mee te werken toen hem om zijn legitimatie werd gevraagd, besloot de agent hem aan te houden en hem in de boeien te slaan. Daar was de verdachte het echter niet mee eens. Op het moment dat de agent één handboei had aangebracht, haalde hij met zijn vuist uit. Daarbij raakte hij de slaap en het jukbeen van de politieman.

Met de handboei nog aan zijn pols wist hij te ontkomen. Onderzoek in de omgeving leverde niets op. De politie is nog altijd naar hem op zoek.