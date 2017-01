Man stikt bijna in meerval na leegeten aquarium

Een aquarium leegeten en vervolgens in het ziekenhuis belanden omdat een pantsermeerval zich met zijn scherpe vinnen heeft vastgezet in je keel. Het klinkt als een slecht verzonnen grap, maar het is waargebeurd. De opgegeten meerval wordt vanaf woensdag tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Een vriendengroep had de traditie om bij iedere verjaardag een aquarium leeg te eten, weet RTV Rijnmond. Zo ook vorig jaar in Vlaardingen. Nadat de goudvissen op waren, gingen de vrienden over op de pantsermeervallen. Ze wisten alleen niet dat deze vissen hun scherpe vinnen uitzetten als ze zich bedreigd voelen.

Ziekenhuis

Zo zette de meerval zich vast in de keel van een 28-jarige man. De vis moest in het Erasmus MC operatief worden verwijderd. De man zou ruim een week in het ziekenhuis hebben gelegen door zijn actie.

Verhaal

Het ziekenhuis heeft de meerval overgedragen aan het Natuurhistorisch Museum, die hem tentoonstelt in de collectie ‘Dode dieren met een verhaal’. Ook de domino-mus, McFlurry-egel en Tweede Kamer-muis zijn in deze collectie te zien.