Jonge Rotterdammers verkiezen dartpijl boven voetbal

In Dartcentrum Ridderkerk gooien circa vijftien kinderen iedere zaterdag de ene na de andere pijl richting het dartbord. Het is de enige plek in de omgeving van Rotterdam waar de jeugd kan leren darten. Hier moeten de opvolgers van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen vandaan komen. Volgens Marcel van Deursen van de Rotterdamse Darts Organisatie (RDO) neemt het aantal jongeren dat dart landelijk toe. Waarom verkiezen zij het darten boven het populaire voetbal? Metro Rotterdam sprak drie jonge darters.

Lees ook: Het beste van 010 in Beeld!

‘Ik dart drie à vier uur per dag’

De veertienjarige Ricardo uit de Rotterdamse wijk Crooswijk is één van de toptalenten van de club. Vorig jaar wist hij als enige aspirant (leeftijdscategorie 10 – 14 jaar) door te dringen tot het kwalificatietoernooi voor het Nederlandse team. Helaas lukte het hem nét niet om zich te kwalificeren. Het darten heeft Ricardo van zijn ouders. „Mijn vader en moeder darten al sinds 2000. Eerst zat ik op voetbal, maar daar had ik geen zin meer in. Toen ben ik steeds meer gaan darten, dat doe ik nu al vier jaar lang.” Ricardo traint elke dag na het eten ruim drie uur per dag. Wereldkampioen Michael van Gerwen is Ricardo’s grote voorbeeld. Ooit hoopt hij zelf het WK darts te winnen. Zijn talent? „Ik kan goed rustig blijven tijdens de wedstrijd.”

‘Sommige klasgenoten kenden de sport nog niet eens’

Julian (13) is aan één oog blind, maar dat weerhoudt hem er niet van om elke week naar Dartcentrum Ridderkerk te komen. Hij is pas een kleine twee maanden lid, maar weet de pijlen nu al redelijk te gooien. „De dubbels en triples blijven wel lastig”, aldus de brugpieper uit Rotterdam-Zuid. Omdat Julian al sinds zijn geboorte blind is aan zijn linkeroog heeft hij er geen last van tijdens het darten. „Ik weet niet beter.” Julian besloot te gaan darten, nadat hij een wedstrijd op televisie zag. „Ik dacht: het is leuk om te kijken, dus vast ook wel leuk om te doen.” Op school vinden ze de hobby van Julian erg interessant. „Sommigen kenden de sport nog niet eens. Nu ben ik ze aan het leren.”

‘Ik ben niet goed genoeg om later door te breken’

De zestienjarige Jeremy was het voetballen helemaal zat. Via zijn nicht, eerder Rotterdams dartkampioen, kwam hij bij het dartcentrum terecht. Jeremy doet nu al twee jaar aan darts en het bevalt hartstikke goed. „Het is leuk, omdat het niet zo’n populaire sport is. Ook neemt het minder tijd in beslag dan voetbal.” Dat laatste is belangrijk voor Jeremy, want school staat nog altijd op nummer één. Hij doet dan ook zelden mee aan wedstrijden. „Ik moet in het weekend huiswerk maken en de wedstrijden zijn vaak op zondag”, legt hij uit. De nieuwe Raymond van Barneveld wordt Jeremy niet. „Het is voor mij echt een hobby en ik ben ook niet goed genoeg om later door te breken.”