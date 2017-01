Initiatiefnemers bioscoop KINO ontvangen prijs

De twee directeuren en bedenkers van bioscoop KINO aan de Rotterdamse Gouvernestraat, Jan de Vries en Frank Groot, zijn dinsdagmiddag onderscheiden met een Zilveren Roosje. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs van de verschillende instanties in de bioscoopwereld.

De twee mannen begonnen met een idee en maakten dat in 2016 helemaal waar met het openen van KINO. „Met deze jonge ondernemers zet de jury twee jonge filmfanaten in het zonnetje, die op eigen initiatief en op eigen risico in 2016 zijn gaan investeren in een nieuw filmtheater. Zij worden daarbij in de eerste plaats geleid door passie voor film en filmkunst. Met het ondernemershart op de juiste plaats hebben zij financiers weten te overtuigen dat het door hen beoogde filmtheater een grote kans van slagen heeft”, zo schrijft de jury.

Mede dankzij de inspanning van De Vries en Groot is het een succesvolle broedplaats geworden waar cultuurmakers, cultuurvertoners en cultuurgenieters zich thuis voelen. „Niet in de laatste plaats door de moderne horecafaciliteiten. Dit nieuwe filmtheater vult daarmee een gat op in het culturele leven in de oude binnenstad”, aldus de jury.

Bij de prijs hoort een geldbedrag van 5000 euro.