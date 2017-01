‘In Rotterdam kun je dingen voor elkaar krijgen’

Van inkt voor 3D-printers tot sushistokjes en tegels; je kunt het zo gek niet bedenken of de Rotterdamse start-up Better Future Factory maakt het van gerecycled afval. Hun bijdrage aan het versterken van het imago van Rotterdam als stad van de nieuwe economie en innovatie, leverde de jonge ondernemers dinsdagavond de Marketing Award Rotterdam voor aanstormend talent op. Metro sprak medeoprichter Casper van der Meer (29) en creative director Thijs Biersteker (32) over de prijs, hun bijzondere projecten en hun passie voor duurzaamheid.

De prijs is voor beginnende ondernemers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het imago van Rotterdam. Vertel, hoe hebben jullie dat gedaan?

Thijs: „Wij zijn met Better Future Factory een van de weinige duurzame ontwerpstudio’s in Nederland. Elk product dat we maken, is gemaakt van afval van lokale bedrijven. Daarnaast helpen we bedrijven op een duurzame manier van hun afval af te komen. Dat doen we inmiddels niet alleen meer in Rotterdam, maar over de hele wereld. Zo hebben we Rotterdam denk ik een beetje als innovatieve, duurzame stad op de kaart gezet.”

Producten van afval, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Thijs: „Dat kan van alles zijn. We proberen altijd een iconisch product te maken voor het bedrijf waarmee we samenwerken. Maar momenteel is ons paradepaardje inkt voor 3D-printers. Die verkopen we in onder meer Japan, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. We zijn nu ook bezig met New Marble: marmerachtige tegels.”

Tegels? Voor in de badkamer of keuken; zulke tegels?

Thijs: „Precies. Hoe gaaf is het als straks iedereen zulke tegens aan zijn of haar muur heeft? In 1 vierkante meter gaan dertig plastic flessen. Hoewel ze nog niet op de markt zijn - we lanceren het pas over ruim een maand - krijgen we al zo’n dertig aanvragen per week uit binnen- en buitenland.”

Waar komt jullie passie voor duurzaamheid vandaan?

Thijs: „Iedereen praat over duurzaamheid, maar er zijn maar weinig initiatieven die de wereld op dat vlak echt verbeteren. Zoveel geld als erin omgaat, zo weinig oplossingen komen er. Wij willen hier actief iets aan doen. Niet lullen, maar poetsen, zoals het echte Rotterdammers betaamt.”

Hebben jullie daarom Better Future Factory opgericht?

Casper: „Dat zit iets anders. Vier jaar geleden werd ik gevraagd een recyclemachine te maken voor op Lowlands. Ik had toen een designstudio met studiegenoten en samen gingen we uitdaging aan. Eenmaal bezig kwamen we erachter dat een ander duo aan zo’n zelfde project werkte en besloten we de handen ineen te slaan. We kregen vervolgens zulke goede reacties dat we besloten het verder uit te bouwen tot wat het nu is.”

Wat is jullie ultieme doel?

Casper: „Eén badkamer met New Marble-tegels is leuk, maar het liefst zien we dat er alleen nog maar zulke tegels worden verkocht. Als je impact wil hebben, moet je massa creëren. Dat is uiteindelijk ons doel. En hoe gaaf zou het zijn om een compleet stadsdeel van gerecycled plastic te maken?”

Gaat deze prijs jullie daarbij helpen?

Casper: „Het is in ieder geval een mooi duwtje in de rug. Het geeft energie dat wat je doet gewaardeerd wordt. Het imago van recyclen is niet al te best, dus deze prijs is voor ons extra waardevol.”

Thijs: „De prijs is inderdaad een supermooie erkenning. Tel daarbij op dat Rotterdam een stad is waar je dankzij de doorpakmentaliteit dingen gedaan kunt krijgen en ik weet bijna zeker dat we onze doelen gaan bereiken.”