Francisca haalt unieke fotowedstrijd naar Rotterdam

Twaalf uur, zes thema’s en achttien foto’s. Bij een Urban Photo Race moeten deelnemers in twaalf uur tijd een stad in beeld brengen aan de hand van diverse thema’s. Deze bijzondere fotowedstrijd wordt dit jaar voor het eerst in Rotterdam gehouden. Fotografe Francisca Snel haalde de fotorace naar de Maasstad.

„Ik heb zelf vorig jaar meegedaan in Amsterdam. Dat was een fantastische ervaring”, vertelt Francisca. „Aan het einde van de dag vroegen mensen me hoe het was gegaan en of mijn foto’s goed gelukt waren, het enige wat ik wist, was dat ik een geweldige dag had gehad. Het was zo’n leuke manier om de stad te ontdekken. Dat wilde ik ook graag in Rotterdam.”

Francisca woont en werkt in Rotterdam. Naast haar baan in de haven heeft ze een eigen fotografiebureau waar ze vooral reis- en straatfotografie voor doet. De liefde voor haar stad wil ze graag delen met andere fotofanaten. „Rotterdam is een leuke stad om te fotografen. Zelf kom ik bijvoorbeeld graag op Katendrecht, in Rotterdam-West, het Oude Noorden en bij Witte de With. Er is veel verscheidenheid en het is totaal anders dan bijvoorbeeld Amsterdam. Het is dan ook een mooie aanvulling in het rijtje van steden waar een Urban Photo Race wordt gehouden.”

Stempelposten

De Urban Photo Race is eendaagse fotowedstrijd die over de hele wereld wordt gehouden voor iedereen die graag foto’s maakt, amateur of (semi)professional. Amsterdam en Berlijn doen elk jaar mee. En in mei 2017 is de eerste editie in Rotterdam. Fotografieliefhebbers moeten dan aan de hand van thema’s de stad in beeld brengen. „Ze lopen van stempelpost naar stempelpost en moeten bij elk thema drie foto’s maken. Aan het einde van de dag leveren ze hun beste foto’s in bij de jury”, legt Francisca uit.

De juryleden kiezen winnaars in verschillende categorieën. Zo zijn de eerste drie plekken voor de deelnemers die het over het geheel het beste hebben gedaan, maar ook per thema zijn er winnaars. En er zijn juryfavorieten. Francisca: „Een paar weken na de race worden de winnaars bekendgemaakt. De winnende foto’s zijn daarna te zien op een expositie op een mooie locatie in Rotterdam. Waar dat precies is, is nog niet bekend.”

Globaal thema

Behalve de thema’s die specifiek gelinkt zijn aan de wedstrijd in Rotterdam, krijgen de deelnemende fotografen ook een ‘Global Theme’. „Dit thema is hetzelfde in alle steden waar een Urban Photo Race wordt gehouden. In deze categorie neem je het dus op tegen fotografen van over de hele wereld”, aldus Francisca.



Vorig jaar kwam ze in deze categorie als winnaar uit de bus. „Het thema was ‘Perfect Place’. Ik vond dat heel lastig en heb ruim tien uur nagedacht hoe ik dat op de foto wilde zetten. Uiteindelijk wist ik dat het een moeder met een baby moest zijn. Maar toen moest ik om acht uur ’s avonds nog ongemerkt een moeder met een baby op de foto zetten. Dat is dus wel aardig gelukt.” Behalve in Amsterdam en Berlijn was de fotorace in 2016 onder meer in Dublin, Shenyang, Nice, Patras en Kopenhagen.

Voorbereidingen

De eerste Rotterdamse Urban Photo Race wordt gehouden op zaterdag 13 mei. Snel is samen met een groep andere enthousiaste mensen druk bezig met de voorbereidingen. „We zijn nu aan het kijken op welke plekken we stempelposten kunnen neerzetten en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de posten te bemannen.” Op 20 januari start de kaartverkoop via www.urbanphotorace.com.

Hoe ze denkt dat de eerste Rotterdamse editie gaat verlopen? „Ik hoop vooral dat het een leuke dag gaat worden. Dat iedereen enthousiast is en het naar zin zijn heeft.”