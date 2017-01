Dief steelt tas uit ambulance in Rotterdam

De politie Rotterdam-IJsselmonde is woest over een diefstal, zondag in Rotterdam uit een ambulance. Toen twee ambulancebroeders een patiënt binnen aan helpen waren, gooide een dief de zijruit van hun ambulance in met een steen, om vervolgens een tas met privéspullen te stelen.

'Triest', noemt de Politie IJsselmonde het voorval op Twitter. Er is tevens door een woordvoerder laten weten dat er aangifte wordt gedaan. De dief die de spullen heeft meegenomen is tot op heden niet gepakt.

Geen respect

Er wordt geschokt op in het incident gereageerd. 'Ongelooflijk', 'Hoe halen ze het in hun hoofd?' en 'Geen respect' zijn slechts enkele van de tientallen opmerkingen die onder de tweets van de Politie Rotterdam en Politie IJsselmonde zijn gedaan. Arjen Littooij, algemeen directeur veiligheidsregio Rottterdam-Rijnmond, reageert ook geschokt op het nieuws. „Sommige gasten zijn echt van god los", zegt hij in zijn tweet.

De Politie IJsselmonde gaf ook nog extra beeld ter ondersteuning bij de tweet van Littooij, deze keer met de hashtag #kansloos bijgevoegd.