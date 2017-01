Bromfietser (20) krijgt 3 boetes na 'idioot' gedrag

De 20-jarige bromfietser bleek geen rijbewijs te hebben en had daarnaast een mes bij zich. Voor het rijden zonder rijbewijs, het voorhanden hebben van een mes en het negeren van een stopteken kreeg de Rotterdammer drie bekeuringen. Hij kon zijn weg lopend vervolgen. Zijn scooter, die de nodige gebreken vertoonde, moet namelijk herkeurd worden.

Een bromfietser (20) uit Rotterdam heeft zondag drie bekeuringen gekregen. Volgens de politie had hij zich als een idioot gedragen.

