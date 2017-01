Britt (29): 'Ik wil positieve verhalen delen'

Van een video waarin twee moslima’s met elkaar spreken over homoacceptatie tot een filmpje waarin kinderen eten van over de hele wereld proeven. Miss Mengelmoes is de beweging die jong Rotterdam door middel van video's en blogs de kracht van diversiteit wil laten zien. Initiatiefneemster Britt Boeddha (29) vertelt hoe het idee is ontstaan en wat de toekomstplannen zijn van Miss Mengelmoes.

In september 2014 begon Britt met haar online magazine Miss Mengelmoes. „Ik was het zat dat er zoveel negativiteit over diversiteit was. Ik merkte dat er veel onbegrip was doordat mensen elkaar niet kennen. Ik wilde graag positieve verhalen delen en daarom ben ik begonnen met Miss Mengelmoes.”

Samen met negen andere meiden begon Britt met schrijven van blogs over allerlei onderwerpen die met culturele diversiteit te maken hebben. Nog steeds bestaat het team van Miss Mengelmoes uit tien vaste leden, maar de samenstelling is wel veranderd. „Ikzelf, Chitra en Ylaysa zitten er vanaf het begin bij. De andere meiden zijn er later bijgekomen”, laat Britt weten. „We hebben een divers team. We zijn Moluks, Ghanees, Marokkaans, Antilliaans, Kaapverdiaans, Nederlands en Hindoestaans.”

Video

Inmiddels is de focus van geschreven artikelen verlegd naar studio video's. „In de studio van een bevriende filmmaker uit Rotterdam nemen we video's op. We hebben hiervoor gekozen, omdat in de video’s meer ruimte is om zelf dingen te ontdekken”, legt Britt uit.

De filmpjes die het team van Miss Mengelmoes maakt zijn heel divers. „We maken video’s over alles wat met ontdekken en verbinden te maken heeft. We doen bijvoorbeeld sociale experimenten, we laten verschillende culturen met elkaar in gesprek gaan over LHBT acceptatie en we hebben samen een inburgeringstest gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook leren Bollywood dansen en hebben pittige gerechten geproefd uit diverse keukens.”

Evenementen

Maar Miss Mengelmoes wil meer dan alleen filmpjes maken. Nieuw dit jaar is dat de meiden druk bezig zijn met de voorbereidingen van twee evenementen. „In maart organiseren we LHBT in de Spotlights en in april Moslim in de Spotlights. Voor deze evenementen maken we drie video’s, waarvan we er één laten zien op het evenement. Bij LHBT in de Spotlights kunnen mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in gesprek over de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Bij Moslim in de Spotlights is het doel om de beeldvorming rond traditionele kleding in positieve zin te veranderen.”



Ook wil Britt met haar team workshops organiseren. Ze is nu bezig met het ontwikkelen van een workshop over culturele bewustwording. „Die willen we geven aan medewerkers die te maken hebben met mensen van diverse culturele achtergronden. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld wijkteams of docenten.”

Droom

„Onze droom is om landelijk een begrip te worden. Nu zijn we vooral bekend in Rotterdam. Het zou heel mooi zijn als we een keer worden uitgenodigd bij Humberto Tan, bij RTL Late Night”, besluit Britt.

Meer weten? Kijk op www.missmengelmoes.nl