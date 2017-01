Bevalling neushoorn Blijdorp te volgen via webcam

Zeer binnenkort loopt er een klein Indisch neushoorntje door het verblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Neushoorn Namaste staat op knappen en zal deze of volgende maand haar kleintje op de wereld zetten. Via live-webcams kan iedereen Namaste nu volgen.

In 2015 werd neushoornman Gujurat uit Planckendael naar Blijdorp gehaald en aan Namaste voorgesteld. Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Uiteindelijk werd er op 28 oktober 2015 toch gepaard en het bleek meteen raak. Nu maanden later is het bijna tijd voor de bevalling.

Vollere uiers

Namaste is een ervaren moeder die al zes jongen heeft grootgebracht. Ze heeft al vollere uiers, de melkproductie lijkt al wat op gang te komen en ze gaat vaker liggen dan normaal. Dit kunnen al voortekenen zijn van een naderende bevalling. Hier kun je Namaste volgen.