Agent die jas afpakte van dakloze ontdaan door ophef

De Rotterdamse agent die begin deze week de foto op Twitter zette van een in beslag genomen jas van een dakloze is hevig ontdaan door alle reacties. Dat laat de politie in een bericht op de website weten. Volgens het korps is de agent in kwestie een hulpverlener pur sang en handelde hij ‘naar eer en geweten met oog voor de omstandigheden’.

De tweet werd honderden keren gedeeld en velen spraken hun afschuw uit over het handelen van de politie. GroenLinks raadslid Arno Bonte liet meteen weten een debat aan te vragen met burgemeester Aboutaleb. Maar het beeld dat een arme dakloze in een shirt is achtergelaten bij temperaturen rond het vriespunt, klopt niet volgens de politie. „Maandagochtend trof de agent mensen aan die tussen de auto’s sliepen in een parkeergarage aan de Karel Doormanstraat. Onderdeel van een wekronde op uitdrukkelijk verzoek van ondernemers en bewoners in het centrum. Onder hen was ook de man in kwestie, een Oost-Europese man die er goed verzorgd uitzag. Deze man droeg een vrijwel nieuwe jas van een beveiligingsbedrijf dat veel werkt op de Lijnbaan in Rotterdam.”

In de stad worden regelmatig nepagenten waargenomen, die toeristen beroven. Met dat in het achterhoofd nam de agent het besluit de jas in te nemen. „Omdat het zijn inschatting was dat deze man, als hij in een winkel zou staan, zou worden aangezien als beveiliger, heeft hij de jas afgenomen. De man droeg een dubbele laag dikke winterkleding, had een tas met kleding bij zich, een deken en een slaapzak en was in het gezelschap van anderen. Het beveiligingsbedrijf was heel blij met de terugkeer van de jas.”

Debat

Inmiddels zijn er inzamelingsacties gestart voor warme jassen voor daklozen, iets dat de politie enorm kan waarderen. Maar liever zou de politie zien dat de politiek iets doet aan het maatschappelijke probleem van het buiten slapen, de verslavingsproblematiek, de toestroom naar Rotterdam en de vervuiling. Dat is ook de wens van bewoners en bedrijven in het centrum. De politie roept de raadsleden dan ook op om het ook daarover te hebben in het door GroenLinks aangevraagde debat volgende week donderdag.