Dit zijn de Rotterdamse trends voor 2017

Winkels met één soort product, grote bedrijven in de binnenstad en meer burgerinitiatieven. Het zijn een aantal zaken die we volgens trendwatcher Evelien Dieleman van TrendCult dit jaar veel gaan zien in Rotterdam. Dieleman zet voor Metro vijf Rotterdamse trends voor 2017 op een rij.

#1 Monostores

„Er komen steeds meer winkels die één product verkopen. Dat kan in pop-upvorm zijn, zoals de kruidnotenwinkel die we hebben gehad in de Koopgoot, of in blijvende vorm. Je ziet bijvoorbeeld in de Markthal dat kraampjes die alleen worst of alleen kaas verkopen het goed doen.”

#2 Vegantrend

„Het aantal veganistische restaurants en lunchrooms neemt toe. In 2016 was de vegantrend er ook al, maar deze gaat zich dit jaar voortzetten. Er zullen steeds meer eetgelegenheden komen met een veganistische en biologische kaart.”

#3 Van buiten- naar binnenstedelijk

„Steeds meer grote bedrijven vestigen zich in de binnenstad. Zo is het Amerikaanse bedrijf CIC onlangs gevestigd in het Groothandelsgebouw. Ik verwacht dat meer bedrijven dat gaan doen. De tijd dat grote bedrijven aan de rand van een stad op een industrieterrein gingen zitten, is voorbij in Rotterdam. In Amsterdam zie je deze trend ook wel, maar een stuk minder dan hier omdat het daar logistiek veel problemen geeft.”

#4 Bijdragen aan de samenleving

„In 2017 zie je dat steeds meer mensen een bijdragen willen leveren aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan Oma’s Pop-up op Centraal Station afgelopen oktober. Daar kookten (eenzame) ouderen een maaltijd om deze daarna samen met klanten op te eten. Zulke initiatieven zie je steeds vaker. Niet alleen in Rotterdam, maar we zijn hier wel al verder dan in andere delen van het land. Dat komt denk ik doordat we met veel nationaliteiten samenleven en we daardoor allerlei soorten mensen tegenkomen. Een andere verklaring is dat de werkgelegenheid hier minder hoog is dan in andere steden. Omdat je elkaar nodig hebt, word je socialer."

#5 Burgerinitiatieven

„Dit ligt in het verlengde van de vorige trend. Je ziet dat mensen een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en niet meer afwachten tot de overheid iets doet. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek en nemen daarom het heft in eigen handen. Een platform als CityLab010, waar Rotterdammers ideeën voor hun stad kunnen indienen, wordt bijvoorbeeld steeds populairder.”