Zaterdagtip: Het Nationale Vuurwerk Rotterdam

De allerlaatste dag van 2016 is aangebroken. In Rotterdam zijn er een hoop feesten om het jaar mee af te sluiten. Voordat je de kroegen en clubs induikt, ben je natuurlijk bij de Erasmusbrug te vinden. Want als er een vuurwerkshow is waar je geweest moet zijn, dan is dat wel Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam!

Lees ook: 5x Oud en nieuw vieren in Rotterdam

Wat kost dat?

Helemaal niets! Zelfs de metro is gratis vandaag.