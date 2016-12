Rotterdammer steekt 'overvaller' in been

Een 53-jarige Rotterdammer heeft zaterdag in zijn woning aan de Noordschans een man in zijn been gestoken. De Rotterdammer was in de veronderstelling dat de man hem wilde overvallen. Het 58-jarige slachtoffer zegt slechts behulpzaam te zijn geweest door de dronken man veilig thuis te brengen.

Lees ook: Man opgepakt na vergeten wapen in hotelkamer

Na een bezoek aan een café liep de Rotterdammer zaterdagochtend naar huis. Het slachtoffer zag hem lopen en maakte zich ernstig zorgen over de toestand van de man. Hij besloot met de man mee te lopen. Eenmaal in de woning meende de bewoner dat de man hem wilde overvallen en er ontstond een gevecht. De bewoner stak het slachtoffer in zijn been, waarop de man op de vlucht sloeg.

Aangehouden

De 58-jarige man werd door agenten gewond aangetroffen op de Lage Erfbrug. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en daarna aangehouden. Ook de 53-jarige bewoner is aangehouden. De politie onderzoekt of het slachtoffer daadwerkelijk de bewoner wilde overvallen en wat precies in de woning is voorgevallen.