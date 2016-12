Opnieuw beroving bij aankoop illegaal vuurwerk

Voor de tweede keer in korte tijd is het kopen van illegaal vuurwerk uitgelopen op een beroving. Twee jongens, van 15 en 16, hadden via social media een afspraak gemaakt om het vuurwerk te kopen, maar werden toen ze dit dinsdagavond wilden ophalen onder bedreiging van een mes beroofd van hun geld en telefoons.

De jongens hadden om kwart over zeven afgesproken met de ‘vuurwerkverkopers’, maar in plaats van vuurwerk kregen ze kopstoten en schoppen, waarna ze werden beroofd van hun spullen. De drie daders gingen er met de buit vandoor. De politie is nog naar hen op zoek.

Tweede keer

Een 19-jarige man uit Berschenhoek overkwam zaterdag nagenoeg hetzelfde. Ook hij had via social media een afspraak gemaakt om voor ongeveer 200 euro illegaal vuurwerk te kopen, maar werd door drie mannen met een mes bedreigd en moest zijn telefoon afstaan.

Beide incidenten vonden plaats op de Rijtuigweg in Rotterdam. „Illegaal vuurwerk afsteken is levensgevaarlijk, maar het kopen ervan ook”, waarschuwt de politie.