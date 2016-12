Man opgepakt na vergeten wapen in hotelkamer

Een 43-jarige man uit Grave is donderdag opgepakt nadat hij na zijn overnachting in Rotterdam per ongeluk een belangrijke bezitting in de hotelkamer had laten liggen: zijn wapen.

Personeel van het hotel aan de Rotterdamse Energieweg vond het wapen woensdag in de kamer waar de man zojuist was uitgecheckt. Hiervan werd melding gedaan bij de politie, die een onderzoek naar de man instelde.

Uit het onderzoek bleek dat hij de volgende dag opnieuw in hetzelfde hotel verbleef. De politie wist hem daar donderdag aan te houden. De man zou zich tijdens zijn aanhouding erg bedreigend en intimiderend hebben gedragen tegenover de agenten.