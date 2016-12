Man leidt politie onbedoeld naar illegaal vuurwerk

Een 26-jarige Dordtenaar heeft de politie Dordrecht maandag- op dinsdagnacht onbedoeld naar kilo’s illegaal vuurwerk geleid. Hij gedroeg zich verdacht tussen twee geparkeerde auto’s, waardoor de agenten hem aanzagen voor auto-inbreker.

Omdat de man zich snel uit de voeten maakte en het raam van één van de auto’s open liet staan, besloten de agenten hem te zoeken. Na een korte zoektocht troffen ze hem aan in de achtertuin van een nabijgelegen woning, waar de man bij het zien van de politie snel de schuur in rende. Daar vond de politie vervolgens niet alleen de verdachte, maar ook een tweede man en 14 dozen ‘levensgevaarlijk illegaal vuurwerk’. Ook in de auto bleken twee dozen vol illegaal vuurwerk te liggen.

De 26-jarige man uit Dordrecht en 28-jarige man uit Papendrecht zijn aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen.

Onderbuikgevoel

„Zo zie je maar dat afgaan op je onderbuikgevoel niet verkeerd is”, aldus de politie.