Binnenvaartschip botst tegen Botlekbrug door mist

De beweegbare stuurhut van de Camaro IV, zoals het schip heet, raakte beschadigd. Volgens Rijkswaterstaat is de schade aan de brug beperkt. De scheepvaart zou er geen hinder van hebben ondervonden.

Een binnenvaartschip is woensdagochtend door de mist tegen de Nieuwe Botlekbrug gevaren. Eén bemanningslid raakte door de klap lichtgewond.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!