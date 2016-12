Baasje laat hond achter na aanrijding

Een jonge stafford is maandagavond door zijn baasje achtergelaten nadat hij door een auto was aangereden. De eigenaar zou thuis schadeformulieren gaan halen en liet zijn huisdier achter bij de bestuurder, maar kwam niet meer terug.

Het reutje werd rond 22.00 uur op de Dr. Wiardi Beckmansingel aangereden tijdens een uitlaatronde. Hij liep los. De bestuurder wilde na de aanrijding direct de schade regelen, maar het baasje van de stafford had geen papieren bij zich. Hij zei die thuis op te gaan halen en verdween, zo meldt Dierentehuis Nieuwe Waterweg op Facebook.

De bestuurder heeft de hond naar de politie gebracht, die hem naar een dierenarts bracht. De viervoeter is erg van slag, maar mankeert op een paar schaafwondjes na niets.

'Niet oké'

Het Vlaardingse asiel is nu op zoek naar zijn eigenaar. De hond is wel gechipt, maar niet geregistreerd. „Wie (her)kent hem? Wie kent de eigenaar? We zullen alle informatie doorgeven aan de politie, want weglopen bij een ongeval en dan ook nog je hond achterlaten is natuurlijk niet oké”, luidt de oproep. Bovendien ligt er voor de eigenaar nog een rekening van de dierenarts klaar.

„Voor de duidelijkheid, we zijn op dit moment niet op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de hond. We willen alleen weten wie zijn eigenaar is zodat 'deze kwestie' afgehandeld kan worden”, aldus het dierentehuis.

Informatie

Wie de hond (her)kent of weet wie zijn baasje is, wordt verzocht contact op te nemen met het asiel via een privébericht op Facebook, via 010-4345335 of dit te melden bij de politie Vlaardingen.