Nederlandse oordoppen schakelen omgevingsgeluid uit

Het is de vijand van elke lichte slaper: omgevingsgeluid. Hinderlijk gesnurk, de klussende buurman, brommende motoren van een vliegtuig of luid festivalpubliek dat 's nachts tot in de kleine uurtjes wil doorfeesten terwijl jij probeert te slapen. Niet ideaal, maar wat doe je eraan?

Lees ook: 5x Nederlands én succesvol op Kickstarter

Goedkope oordoppen bieden vaak een gedeeltelijke oplossing van het probleem. Ze filteren namelijk niet al het geluid en zitten vaak niet lekker. De mannen achter Amsterdamse start-up Knops denken de oplossing te hebben gevonden. Ze hebben een ‘volumeknop voor je oren’ ontwikkeld die in vier ‘stappen’ omgevingsgeluid kan uitschakelen. De wereld even uitzetten? Zo gepiept.

Het apparaat werkt met een bijzonder mechanisme: er komt geen electronica aan te pas. De oordoppen zijn analoog en werken met verschillende filters die je zelf draait. Op de eerste stand hoor je al het omgevingsgeluid en met stap vier kun je je totaal isoleren. De oordoppen zijn sinds kort te bestellen via Kickstarter en blijken een gat in de markt. De uitvinding heeft met 231.000 op moment van schrijven het doel van 30.000 meer dan ruim gehaald.

Twee van de oprichters hebben al eerder succes geboekt met de oordoppen Thunder Plugs, die in 26 landen wereldwijd worden verkocht. De andere twee andere jonge ondernemers hebben onder andere gewerkt bij NASA. Metro sprak met een van die oprichters: Richard de Jong.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Het begon allemaal op een festival. Een van de andere oprichters, Arjan, droeg oordopjes om zijn gehoor te beschermen. Maar elke keer als hij naar de bar liep om drankjes te halen, had hij moeite met bestellen. De oordoppen moesten weer uit, hij wilde betalen, de drankjes pakken en voor hij het wist belandden zijn oordoppen op de grond, in de modder. Het is gewoon superonhandig. Lang verhaal kort: we hadden het idee dat we echt een slag met oordopjes konden slaan.

Hoe werken de Knops?

Het draait allemaal op de vier standen. In de eerste stand wordt niets gedempt: ideaal als je dus een biertje aan de bar wilt bestellen bij een festival. In stap twee merk je al dat het geluid significant gedempt wordt, dat gebeurt meer in stap drie (perfect voor tijdens concerten) en in stap vier hoor je niets meer. Ideaal als je in alle stilte wilt werken, bijvoorbeeld.

Is het niet gevaarlijk om helemaal niets te horen als je bijvoorbeeld buiten loopt?

We hebben Knops op straat uitgebreid getest. Stand twee filterde al wat omgevingsgeluid, maar stand drie blijkt ideaal voor op straat. Je hoort nog heel zacht wat omgevingsgeluid, precies genoeg om bewust te zijn van wat er om je heen gebeurt. Dat gezegd hebbende, we kunnen stand vier niet aanraden als je bijvoorbeeld een drukke straat oversteekt. Je hoort namelijk helemaal niets.

Waarom zou je de wereld willen afsluiten?

Elke dag wordt je weer geconfronteerd met geluid. Je raakt hierdoor sneller afgeleid en het levert stress op.