Virals: baby-olifantje gered uit rivier

Elke middag maakt Metro een overzicht van de leukste, mooiste, best bekeken video's die we zijn tegengekomen op het web. Misschien is het de lente, misschien is het toeval, maar vandaag bevatten alle virals jonkies. Jonge mensen of dieren die iets bijzonders doen of kunnen. Kijk mee!

Olifantje in het bos

Een ontroerend tafereel in Indonesië: baby-olifant Lia is net te klein om zelf uit de rivier te kunnen stappen, maar geeft niet op. Ze blijft dapper doorvechten tot haar tante haar uiteindelijk komt helpen.

Maar liefst 110 miljoen mensen duimden inmiddels voor een goede afloop voor de kleine Lia.

Puur geluk

Een filmpje met tranen van geluk...kan geen kwaad op de maandag, toch? Dat dachten minimaal 10.000 anderen ook, want een tweet met een schattige video is inmiddels al 10.463 geliket en 3.337 keer geretweet.

In de video zien we hoe een vader de hartewens zijn zoon waarmaakt nadat hij keihard gewerkt heeft op school én de boerderij. Tijd voor een beloning...

Jong geleerd is oud gedaan

Deze twee mannetjes hebben talent! Zoals wij Nederlanders een pannenkoek proberen om te gooien in de pan, zo doen Italianen de fijnste kunstjes met pizzadeeg. Deze mannetjes zijn echte pizzabakkers en bewijzen in deze video eens te meer dat de tomatensaus door hun aderen stroomt.