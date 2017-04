Temptation Island afl. 10: de hoogte- & dieptepunten

We naderen het einde van dit – nogal heftige – seizoen van Temptation Island. Voor de vier stellen is het een emotionele rollercoaster geweest. Alle kandidaten zijn, in zekere zin, behoorlijk de mist ingegaan. En dat binnen slechts 11 dagen afwezigheid van zijn of haar wederhelft.

Lees ook: Parastoe van Temptation Island neemt wraak op Shady

Een unicum. Nog nooit werd de schaats zó scheef gereden tijdens de ultieme tv-relatietest. Met terugwerkende kracht kunnen we stellen dat vooral Niels er bekaaid vanaf komt. De vriend van Rosanna ging in een van de eerste afleveringen de fout in met Parastoe. Hij liet zich verleiden, hij liet zich berijden. Heel even glipte zijn hand haar bikinibroekje in. Goed fout, natuurlijk. Maar van een zoen- en/of vrijpartij kwam het niet.

Die beelden waren voor Rosanna reden genoeg om vol op de avances van verleider Alex in te gaan. Ze zoenden en beleefden samen – naar wat we gehoord hebben – een wilde nacht. Dat terwijl haar Niels zich de afgelopen dagen als een koorknaap gedraagt. Hij is (tot nu toe) de enige mannelijke kandidaat die geen seks heeft gehad met een verleidster. Hoe zat het ook alweer precies?

Niels: zat in het broekje van Parastoe

Rosanna: ging met Alex naar bed

Herbert: deelde (meerdere malen) met Saartje het bed

Jolien: zoende met Karim, Lisa en Lize

Jefferson: deelde de lakens met Natasja

Lize: is dolverliefd op Ken en hebben na lang uitstellen de liefde bedreven

Merijn: sekste met Pommeline

Lisa: zoende met Guiseppe

Dreamdate

Deze aflevering staat geheel in het teken van de dreamdates. Alle deelnemers mogen voor de laatste nacht hun favoriete vrijgezel meenemen. Die nacht kan natuurlijk vrij bepalend zijn voor het voortbestaan van hun relatie. De keuzes zijn weinig verrassend. Iedereen kiest zijn of haar temptation. Alleen Niels weet ons te verrassen. Hij besluit in plaats van verleidster Bo, toch Parastoe mee te nemen. Zijn beweegredenen? „Ik weet zeker dat Rosanna sowieso Alex uitnodigt voor de dreamdate. Ik heb me al die tijd keurig gedragen. Waarom zou ik nu niet mijn temptation mogen meenemen?"

1. Het geweten van Rosanna

Er knaagt wat aan Rosanna. Sinds zijn spijtbetuigingen beseft ze dat ze hem misschien wel heel zwaar straft met Alex. „Ik denk de hele tijd aan Niels. Ik hou echt van hem en van niemand anders." Ze beseft daar haar onstuimige avontuur met Alex, haar nog wel eens duur kan komen te staan. „Ja, ik heb natuurlijk wel spijt van wat ik gedaan heb die avond. Het is gewoon een rotsituatie. En ik heb Alex ook als dreamdate gekozen omdat ik wil bewijzen dat ik me ook gewoon kan gedragen en dat ik toch voor Niels ga."

2. Herbert tukt op de bank

Die zagen we niet aankomen. Hitsige Herbert lijkt genoeg te hebben van 'zijn' Saartje en kan niet wachten om Jolien weer in zijn armen te sluiten. Het aanbod om bij zijn dreamdate Saartje in bed te liggen slaat hij af. „Ik vertrouw u niet."

3. Real love, baby

Ken en Lize kunnen het niet meer onder stoelen of banken steken. Ze zijn verliefd, en niet zo'n klein beetje ook. Ken baalt dat ze er niet een 'weekje achteraan kunnen plakken' in het tropische Thailand. „Had je je maar iets eerder moeten openstellen hè", zegt hij plagerig tegen Lize. Lize schudt haar hoofd. Ze is trots dat ze de boot zolang heeft kunnen afhouden en dat het gevoel oprecht is.

4. 'Er komt de hele tijd kots naar boven, jonge'

Dat Rosanna niet op haar mondje gevallen is, weten we inmiddels wel. Tijdens een 'romantische' eetdate met Alex aan het strand uit ze haar zorgen. Ze is doodsbang hoe Niels gaat reageren als hij weet wat ze met Alex heeft uitgevroten. „Ik kijk er echt tegen op. Er komt de hele tijd kots naar boven, jonge. Aargh", aldus Rosanna. „Lekker", antwoordt Alex.

5. Ware liefde, of goed gespeeld?

Waar Jefferson op het begin van de aflevering nog stelt dat hij niet blind op de oprechtheid van Natasja kan vertrouwen, doet de dreamdate hem van gedachten veranderen. Natasja zou nog wel eens 'de ware' kunnen zijn. Grote woorden. Grote woorden! „Als ik haar op een ander moment had leren kennen, dan zou ik echt wel voor haar vallen."

6. De tranen van Pommeline

Het dringt langzaam tot Pommeline door dat dit haar laatste avond met Merijn is. En dat valt haar zwaar. „Merijn zou wel iemand zijn met wie ik mijn leven zou kunnen delen", aldus de 22-jarige tattoo artist. Tijdens een intiem muziekoptreden op het strand houdt ze het niet langer. Pommeline gaat van tafel en begint te huilen.

7. Sneaky Lisa

Ook Lisa en Guiseppe kunnen het goed met elkaar vinden. En dan het liefst als het Lisa goed uitkomt. Als de camera's niet draaien, zoekt Lisa zichtbaar toenadering. „Als Lisa denkt dat de camera's uitstaan, zegt ze heel andere dingen", aldus Guiseppe. En dat blijkt te kloppen. „Het is echt dubbel, want ik wil het wel", zegt Lisa als ze denkt dat ze alleen is met Guiseppe.

Wanneer Lisa Guiseppe vraagt of hij op de grond wilt slapen, speelt hij het spelletje mee. „Natuurlijk Lisa, geen probleem, Lisa." Lisa legt hem uit dat ze zich namelijk niet naar het niveau van Merijn wilt verlagen. Guiseppe: „maar door met mij te kunnen, heeft ze dat al gedaan."

8. Wat gebeurt daar nou?

Niels en Parastoe maken gebruik van alles luxe faciliteiten van hun appartement in hartje Bangkok. Waaronder de privébioscoop. Wanneer Niels denkt dat hij niet gefilmd wordt, duikt hij vol op Parastoe. De film was niet zo spannend, zeker? Parastoe: „ik weet niet eens meer wat de titel was van de film..."

9. Jeffie houdt van tieten

Het lag in de lijn der verwachtingen: Jefferson en Natasja delen een bed vannacht. Beelden zien we niet, maar de hilarische audiotrack zegt genoeg. „Jeffie houdt van tieten. Die zijn echt zo dik. Maar ik voel die dingen! Die siliconen!"

10. Plottwist

Ook bij Jolien en Karim komt er leven in de brouwerij. Zowel Karim als Jolien kan niet slapen. Dus hebben de twee samen een 'film gekeken'. Waar hebben we dat ook alweer eerder gehoord? We horen zoengeluiden en later wat gekreun. Zou er écht niets gebeurd zijn, zoals Jolien beweert? Wanneer Karim het volgende zegt, weten we genoeg: „Ah, ik weet niet waar ik mee bezig ben, ik voel me echt een klootzak."

Temptation Island roddeloverzicht

Ook deze week werd in door zowel de Vlaamse- als Nederlandse pers veel over Temptation Island geschreven en ook op social media ging het behoorlijk los. Wat wordt er precies beweerd?

Wonen Lize en Ken samen?

De tortelduifjes worden regelmatig samen in Haarlem gespot. Reden genoeg om alvast op de feiten vooruit te lopen. Weekblad TV Familie meldt dat de twee inmiddels samenwonen. De twee steken de draak met de roddels door een foto met een baby te delen. „Wist je al dat we nu ook een kind hebben?"

Hebben de mannen een clubje opgericht

Maar dan met zonder Niels. Herbert, Merijn en Jefferson hebben elkaar klaarblijkelijk helemaal gevonden en zijn vanaf nu onder de naam 'tempabrothers' te boeken voor al uw feesten en partijen. Hadden we je al verteld dat ze ook een groepstatoeage hebben genomen? Gezet door - hoe kan het toch ook anders - Pommeline.

Moddergooien! De digitale oorlog van Rosanna en Alex

Waar beginnen we? Realityster (en Temptation fan van het eerste uur) Michella Kox plaatste afgelopen week naaktfoto's van verleider Alex op haar Facebook pagina. Die foto's werden overigens door Facebook snel verwijderd, maar kon niet voorkomen dat screenshots het internet overgingen.

Verleider Alex was allesbehalve blij met de onthulling en besloot op zijn beurt op Instagram screenshots te delen van whatsappgesprekken met Rosanna. Hieruit valt op te maken dat Rosanna (die in Alex zijn telefoon als 'Rosanne' staat opgeslagen?) verwoedde pogingen doet om nog eens met Alex af te spreken.

#krommekleinepik

Van die screenshots was Rosanna (of Rosanne) natuurlijk niet gediend. Ze besloot een vernietigende recensie van de bedprestaties van Alex te delen op Facebook.

De naaktfoto's van Alex

Vervolgens onthult Michella Kox op Facebook wie haar de naaktbeelden van Alex heeft gestuurd: niemand minder dan Niels, de vriend van Rosanna. Alex slaat terug met een vernietigende post op Instagram. „Naaktfoto's? Niels voor wie het programma Temptation Island net iets minder "ROOS" kleurig afliep als gepland! Vraagt even wat aandacht zoals je hierboven ziet met een berichtje aan de MEGA celebrity Michelle K. en of ze mijn foto's even wil promoten en delen. Uiteraard staan ze allebei open voor deze fantastische samenwerking Waarop ik alleen maar kan zeggen: keep focus en ga ALSJEBLIEFT zo door. #schaamteloos

'Roos kon niet meer lopen'

Nu zou je denken, het is klaar. Maar nee hoor! Er gingen namelijk deze week meer verhalen over Rosanna de ronde. Zo zou de Nederlandse blondine tijdens Temptation Island na een 'ruige vrijpartij' met Alex hevig bloedend zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Verleidster Saartje wist er het fijne van en vertelde dit aan het Belgische tijdschrift TV Familie. Rosanna zou niet meer hebben kunnen lopen de volgende dag en zou enorm veel pijn hebben gehad.

Rosanna heeft op haar beurt alle roddels weer de kop in gedrukt. Ze deed haar verhaal onder andere bij de Coen en Sandershow en bij RTL Boulevard.

Rosanna in de Playboy

En dat was nog niet alles: Rosanna verraste afgelopen zaterdag vriend en vijand met het heugelijke nieuws dat ze binnenkort in de Playboy staat. Maar ehh, was het zaterdag niet 1 april?