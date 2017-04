Heldhaftige tiener houdt zusje uit handen autodief

Een 12-jarig meisje is in de Amerikaanse staat Virginia een autodief te slim af geweest, en redde daarmee haar 7-jarige zusje. De familie Weiler vertelt het bizarre verhaal tegenover Amerikaanse media.

Ongeluk

Moeder Brandie Weiler zat zaterdag met haar twee dochters in haar busje toen ze een ongeluk zag gebeuren. De vrouw besloot de auto aan de kant te zetten om hulp te kunnen bieden aan de betrokkenen van het ongeluk.

Terwijl ze noodnummer 911 belde, zag ze dat de veroorzaker van de crash, Paul Salsman, richting het busje met haar twee dochters liep. „Ik zag hem die kant oplopen en zette het op een schreeuwen”, herinnert Weiler zich.

Voor de duivel niet bang

Salsman slaagde er echter in om in het busje te klimmen. Daar was het de 12-jarige Maddie die erger voorkwam door de versnelling te verzetten, waardoor Salsman niet zomaar weg kon rijden: „Ik ging er gewoon voor”, aldus de heldin. „Er ging eigenlijk niets door mijn hoofd, behalve dat deze gek uit de auto moest.”

Toen Salsman de bus binnenkwam, begon Maddie hem direct te slaan en om hulp te schreeuwen. Al snel slaagde haar zusje Mollie (7) erin de bus uit te glippen: „Toen ik Mollie buiten de bus zag, schreeuwde ik naar Maddie dat ze er ook uit moest komen, maar ze was zo druk om die gast een pak slaag te geven dat ze zich niet realiseerde dat haar zusje er al uit was.”

Uiteindelijk kon Salsman worden ingerekend door de toegesnelde politie. Hij zal voor meerdere misdaden worden vervolgd. Zo zou hij voor deze poging tot diefstal al twee eerdere pogingen hebben gedaan om een bolide te stelen.

Gebroken groeischijf

En Maddie? Die liep bij het voorval een gebroken groeischijf op in haar pols. Maar belangrijker was dat ze met haar actie een mogelijk Amber Alert voorkwam: „Er is haar altijd verteld wat ze moet doen als ze wordt gepakt: schop, schreeuw, bijt, sla, prik de dader zijn ogen uit, alles wat in je macht ligt”, aldus een trotse vader Steven.

Nadat Maddie aan haar verwonding was behandeld, was de familie weer compleet. Tot grote opluchting van moeder Brandie: „Botten genezen weer, maar niemand kan mijn meiden vervangen.”