Brandweer organiseert babyshower voor zwangere vrouw

Brandweerlieden in de Amerikaanse staat Florida hebben een zwangere vrouw woensdag een fantastische verrassing bezorgd. De vrouw zag op 10 april van dit jaar haar huis letterlijk in rook opgaan bij een brand. Woensdag organiseerden brandweerlieden een babyshower voor haar en ontving ze de sleutels van haar nieuwe huis.

De brandweerlieden van Lauderhill Fire Department hadden de actie op touw gezet, omdat Nicola Taylor bij een heftige brand niet alleen haar appartement, maar ook alle cadeautjes die ze voor haar aanstaande kindje had ontvangen, had verloren.

Dankbaar

Tegenover ABC News toonde Nicola zich erg dankbaar: „Dit is onbeschrijflijk. Mijn vader stond zelfs te huilen, dat zegt alles. Ik heb hem nog nooit zien huilen.” Naast de brandweerlieden wilde ze ook iedereen bedanken die geld heeft gedoneerd om de verrassing mogelijk te maken.

Nicola woonde met haar vader, haar neef en diens 2-jarige zoontje op de vierde verdieping van een wooncomplex in Lauderhill. Op 10 april werd Nicola wakker door een rooklucht. Ze vluchtte uit het appartement en activeerde het brandalarm. Gelukkig konden haar familieleden zonder verwondingen het appartement uitkomen, maar van de woning was niet veel meer over.

Twee dagen voor de brand had de aanstaande moeder een babyshower gegeven, waarbij ze veel cadeaus had ontvangen voor haar kindje. Ook die gingen allemaal in rook op: „De brandweer zag een heleboel verbrande babyspullen. Dat was best confronterend, omdat veel van hen zelf kinderen hebben”, legt brandweerman Jerry Gonzalez uit.

Donaties via GoFundMe

De brandweerlieden voelden de behoefte iets voor Nicola te doen. Gonzalez maakte een pagina aan op GoFundMe en vroeg mensen geld te doneren. Daarmee kon opnieuw een babyshower op touw worden gezet. Op 19 april werd Nicola verrast met een babyshower en ontving ze de sleutels van een gloednieuw appartement.

Nicola is op 5 mei uitgerekend. Ze krijgt een meisje.