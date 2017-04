Australische dierentuin viert geboorte giraffe

In de Australische dierentuin Monarto Zoo is het feest! Daar kwam een nieuwe giraffe ter wereld. Moeder en kind maken het goed. De kleine giraffe is het vierde kind van moeder Myeisha.

Het is voor het eerst in acht jaar dat de dierentuin weer een babygiraffe mag verwelkomen. Het kleine dier werd op 19 april geboren na een spoedige bevalling. Het nog naamloze girafje kon al vlak na de geboorte op eigen benen staan, laat de dierentuin aan Reuters weten.

Succes

Het nieuwe koppel is te zien in de dierentuin en zit met negen andere giraffes in een verblijf. Eén van de andere dames is ook zwanger en kan elk moment bevallen, laat Zoos South Australia-woordvoerder Alyssa-Jane Tucker weten.



De geboorte is een groot succes voor de dierentuin. Monarto Zoo is begonnen met een nieuw fokprogramma om kwetsbare diersoorten in het land te beschermen.