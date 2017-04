‘Amsterdam beste stad ter wereld voor millennials’

Wat is de beste stad voor millennials om in te wonen? Op die vraag probeerde het Duitse onderzoeksbureau Nestpick een antwoord te vinden. De ranglijst bevat steden van over de hele wereld, maar als millennial kun je volgens het onderzoek maar in een stad het best terecht: Amsterdam.

Waar wil millennial wonen?

Elk jaar bekijkt het onderzoeksbureau waar de generatie die tussen 1980 en 2000 is geboren het best kan verblijven. Maar waar heeft de millennial dan behoefte aan? Volgens de organisatie heeft de millennial veel affiniteit met technologie en bezit het een enorme ondernemingsdrang. „Millennials reizen meer op jongere leeftijd dan alle voorgaande generaties. Dat geeft ze de mogelijkheid om de perfecte stad te vinden die aansluit bij hun persoonlijke behoefte”, aldus Ömer Kücükdere van Nestpick.

Bovendien kunnen millennials volgens hem een stad nieuw leven inblazen: „Met vergrijzende bevolkingen moeten steden tegemoetkomen aan de millennial om de economie bloeiende te houden.”

Amsterdam sluit aan op behoeften

Volgens de organisatie sluit Amsterdam het best aan op de behoeften van die millennial. Steden werden op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals werkgelegenheid, internetsnelheid, LGBT-vriendelijkheid (lesbian, gay, bisexual, transgender), nachtleven, toerisme, gendergelijkheid, bier, huisvesting en festivals.

Amsterdam scoorde op een tienpuntsschaal vooral goed op de categorieën LGBT-vriendelijkheid (10), start-ups (8.9), toerisme (8.4), festivals (8.2), vervoer (8.0), gendergelijkheid (8.0) en tolerantie van immigranten (8.0). De totaalscore van onze hoofdstad kwam uit op 108.80. Daarmee bleef Amsterdam de steden Berlijn (103.90) en München (102.70) ruim voor.

Toch zijn er nog zaken die in de Nederlandse hoofdstad beter kunnen worden geregeld. Amsterdam scoorde onvoldoende op de categorieën huisvesting (1.7), werkgelegenheid (4.0), eten (4.5) en bier (5.2.).

Cijfers Amsterdam

Werkgelegenheid: 4.0

Start-up: 8.9

Toerisme: 8.4

Huisvesting: 1.7

Vervoer: 8.0

Gezondheid: 7.0

Eten: 4.5

Internetsnelheid: 7.1

Apple Store: 6.9

Toegang tot anticonceptie: 5.6

Gendergelijkheid: 8.0

Tolerantie immigratie: 8.0

LGBT-vriendelijkheid: 10.0

Nachtleven: 7.3

Bier: 5.2

Festivals: 8.2

Andere Nederlandse steden

Amsterdam was niet de enige Nederlandse stad die in de ranglijst terug te vinden was. Ook Den Haag (14e met 98.70), Rotterdam (17e met 96.50), Utrecht (35e met 88.60) en Groningen (42e met 85.60) zijn terug te vinden in de top 100.