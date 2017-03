Zieke vrouw in brief: 'Wil je met mijn man trouwen?'

In de New York Times verscheen zaterdag een bijzondere brief van de Amerikaanse vrouw Amy Krouse Rosenthal. Ze lijdt aan eierstokkanker en heeft niet lang meer te leven. Ze schreef daarom een datingprofiel voor haar man, zodat hij na haar dood misschien een nieuwe liefde vindt.

Amy en haar man Jason zijn 26 jaar getrouwd en hebben samen drie kinderen. Ze zijn nog steeds gek op elkaar, blijkt uit de brief. „Hij kleedt zich goed, draagt geweldige sokken, heeft bruine ogen en kan koken. Het is niet moeilijk om voor hem te vallen.’’



En Amy heeft nog veel meer redenen waarom vrouwen voor haar man zouden moeten vallen. Zo schrijft ze dat Jason nog goed in vorm is, houdt van muziek, schildert, graag reist en dol is op livemuziek.

'Cancelen'

In september 2015 werd bij prentenboekenschrijfster Amy eierstokkanker geconstateerd. Een flinke klap die het leven van het stel helemaal op z’n kop zette. „Al onze plannen gingen in rook op. Geen reis naar Zuid-Afrika met mijn man en ouders, geen tocht door Azië met mijn moeder, niet naar Vancouver. De woorden 'cancelen' en 'cancer' leken opeens hetzelfde te betekenen.’’

Amy heeft nog maar enkele dagen te leven. Na haar dood wil ze niets liever dan dat Jason opnieuw gelukkig wordt in de liefde. „Ik hoop dat de juiste persoon dit cadeau voor Jason leest en een nieuw liefdesverhaal voor hem kan beginnen. Daarom laat ik de ruimte hieronder expres leeg want jullie twee verdienen een nieuwe start’’, valt te lezen in de ontroerende brief. Na een leeg vlak wordt de brief afgesloten met de woorden ‘With all my love, Amy.’