Video: Chuck Berry was de godfather of rock 'n roll

Als Elvis Presley de koning van de rock 'n roll was, dan was Chuck Berry 'the godfather'. De muzieklegende is zaterdag op 90 jarige leeftijd in de Amerikaanse stad St. Louis, Missouri, overleden. Dat meldden Amerikaanse media.

Berry, geboren op 18 oktober 1926 in St. Louis, was één van de grondleggers van de rock 'n roll, een muziekgenre dat destijds vaak nog werd gezien als iets verwerpelijks. Hij brak door in een tijd dat de Verenigde Staten nog compleet gesegregeerd waren en de verschillen tussen blank en zwart nog veel sterker aanwezig waren in de Amerikaanse maatschappij. Desondanks sloeg zijn muziek destijds ook aan bij een groot blank - vooral jeugdig - publiek.

In de jaren '50 werd Berry een bekendheid met nummers als Johny B. Goode, Sweet Little Sixteen, School Day, Rock 'n Rool Music, Roll over Beethoven en Memphis, Tennessee. Zijn eerste grote hit was Maybellene. Berry was een grote inspiratie voor rockartiesten na hem. Zijn nummers werden eindeloos gecoverd door artiesten als Elvis, The Beatles, Led Zeppelin, The Beach Boys en Prince.

Duck walk

Berry's muziek werd sterk beïnvloedt door de jazz en blues. Met als grootste verschil dat hij in snel tempo swingende melodieën en riffs speelde op zijn elektrische gitaar. Voor de generatie van nu zouden die misschien wat traag klinken, maar voor die tijd waren ze compleet nieuw.

Kenmerkend voor de oude rocker was zijn 'duck walk', waarbij hij op één been, en met het andere been gestrekt, met gitaar in de hand over het podium huppelde. Dat deed hij tijdens een tournee op 82-jarige nog altijd. Hij bleef bijna tot aan zijn dood optreden.

Tienerleven

Zijn teksten gingen vaak over het leven als tiener, vrijheid of hoe je een vrouw het hof maakt, maar ook over maatschappelijke kwesties. Zelf was Berry in zijn jonge jaren redelijk rebels. Hij kwam verschillende keren in aanraking met justitie, zat op jonge leeftijd vast voor autodiefstal, en kwam ook daarna nog twee keer kort in de gevangenis terecht.

Hoe dan ook, Berry was een groot voorbeeld voor artiesten als The Kinks, Bruce Springsteen, The Animals, Keith Richards, John Lennon en Paul McCartney. Hij werd als één van de eerste leden in 1986 benoemd tot de Rock ’n Roll Hall of Fame in Cleveland. Veel artiesten, voor wie Berry een voorbeeld was, reageerden zondag op twitter op de dood van hun idool.

De muziek van Chuck Berry wordt nog altijd gedraaid op de radio, maar komt ook regelmatig voorbij in films. Bijvoorbeeld in Pulp Fiction of Back to the Future.