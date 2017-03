Tunahan Kuzu en het mysterie van de ‘tosti’

De verkiezingen zijn voorbij en dus kan men, los van de formatie, ook in Den Haag weer over tot de orde van de dag. Zo ook DENK-leider Tunahan Kuzu. In de wandelgangen van het binnenhof stond de politicus verslaggever Rutger van PowNed te woord, maar van wat hij zei zal niemand iets hebben onthouden. Het was de ‘tosti’ die hij voor het gesprek in zijn binnenzak stak die viral ging.

Het begon met een tweet van ene Luuk. Zag hij Kuzu nou echt een tosti in zijn binnenzak stoppen?

Kuzu zelf ontkende dat het een tosti was, en gaf aan dat het slechts om een bruin telefoonhoesje ging.

Maar daar hadden de creatieven der internet natuurlijk geen boodschap aan.

Keihard bewijs was er nodig om aan te tonen dat Kuzu écht niet met tosti in zijn binnenzak rondloopt in Den Haag, maar gewoon met een telefoonhoesje. Wat je ook van de DENK-leider vindt, dit heeft hij dan toch wel geestig opgelost.