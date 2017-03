Temptation Island afl. 9: de hoogte- en dieptepunten

Nog twee dagen te gaan, en de koppels mogen elkaar weer in de armen vallen. Of juist niet? De beelden van het laatste kampvuur sloegen namelijk in als een bom. Het avontuur der verleiding gaat gewoon door.

Het is de gevaarlijke cocktail van drank, jaloezie, verveling en verlangen waardoor de oerdriften naar boven komen op beide resorts. De mannen zagen in aflevering acht kans om collectief vreemd te gaan (alleen Niels deed niet mee) en met die beelden werden de vriendinnen deze week geconfronteerd. Dat komt als een donderslag bij heldere hemel. De dames hebben namelijk geen idee dat er nog een onofficieel kampvuurmoment wordt ingepland…

1. Pommeline is dolblij

Haar missie is geslaagd: ze heeft Merijn gestrikt. Als een kind zo blij doet ze haar verhaal voor de camera. Haar stralende gezicht spreekt boekdelen. Bespeuren we hier soms oprechte verliefdheid?

2. Karma is a bitch, baby

Volgens Natasja is het zo klaar als een klontje. Als Lize Jefferson bedriegt met Ken, dan kan ze de bal terugverwachten. „Ik heb met Jeffie gezoend ja, voor mij is het een bevestiging dat ik heb gewonnen. En het is een bevestiging dat onze chemie niet nep is.”

3. Lisa misselijk van verdriet

Lisa ziet hoe haar Merijn al tongworstelend verleidster Pommeline alle hoeken van het zwembad laat zien. Ze rent naar buiten en geeft zowat over. Lieve Levi haast zich naar Lisa en slaat een troostende arm om haar heen. Rosanna, Lise en Jolien kijken verslagen toe. De rest van de verleiders ook. Dit voorspelt niet veel goeds.

Eenmaal binnen blijkt Lisa niet van het vergevende soort. „Jullie moeten echt een bodyguard bij me zetten. Ik vermoord hem. Echt serieus. Ik ken mijn eigen krachten niet als ik hem zie.”

4. Ook Jolien krijgt het, op zijn zachtst gezegd, niet makkelijk

Zij ziet hoe haar Herbert losgaat op zijn temptation Saartje. Na een hitsige verleidingsdans ziet Jolien hoe de twee in één bed liggen. „Stom wijf, ik zweer het je. Ik trek die neusring uit haar fucking lelijke neus!”, roept Jolien. Wat de kijker wel weet en Jolien niet: Saartje en Herbert hebben daarna seks in de badkamer. Die beelden worden de ontroostbare Jolien godzijdank bespaard. Maar waarom eigenlijk?

Wat Jolien nog meer pijn lijkt te doen, is dat ze hoort hoe Herbert over haar praat. Hij roept herhaaldelijk: „Fuck haar, ze is zo'n dommerik.” Jolien snapt er niets van. Ze heeft alleen met twee meisjes gezoend. Wat heeft ze misdaan?

5. Annelien houdt het nipt droog

Presentatrice Annelien heeft het zichtbaar moeilijk als ze de meisjes het slechte nieuws moet brengen. Wanneer de tranen rijkelijk vloeien, neemt ze ook plaats op de bank en probeert ze de meisjes te troosten.

Eén opmerking is opvallend en houdt het internet bezig. „Geef hem de kans om het uit te leggen als jullie elkaar zien, je bent nog altijd zijn vrouw, hè Jolien.” Vrouw? Zijn Herbert en Jolien soms getrouwd? Verschillende Temptation-fans laten er hele theorieën op los. Zou dit de reden zijn waarom Jolien niet het fragment kreeg te zien waar Saartje en Herbert seks hadden?

6. Waar de dames zin in hebben?

In seks! Volgens Guiseppe druipt het er vanaf. Dat belooft een mooi feestje te worden. Vooral voor Lisa, eigenlijk. Guiseppe: „Die kont! Er groeit een tent in mijn broek. Het enige wat nog ontbreekt zijn een kampvuurtje en marshmallows.” Hij besluit Lisa te verwennen met een lapdance. Maar op het moment suprême, als hij haar wil zoenen, gooit Alex ‘de hulk’ roet in het eten.

7. Alex en Rosanna

Rosanna heeft als enige van het stel goede beelden gekregen en ziet hoe haar vriend Niels smeekt om vergiffenis. Je zou denken dat ze verleider Alex linea recta aan de kant zet, maar niets blijkt minder waar. ‘Roos’ is ‘fired up’ en berijdt Alex tot hij bijna niet meer rechtop kan staan. Het duurt niet lang totdat die twee volop zoenen.

8. Jolien zet haar zinnen op Karim

Na de beelden van Herbert besluit Jolien het over een andere boeg te gooien. Ze wil met Karim naar bed, en besluit zijn beste maat Guiseppe dat te laten weten. Jolien: „Ik weet dat ik hiermee mijn relatie verpest, maar daar zit ook geen toekomst in. Kijk, ik heb geen gevoelens voor Karim. Maar ik heb gewoon een zwak voor hem.” Weg van de camera geeft ze toe aan haar verlangen.

9. ...en Karim vindt dat geen probleem

Hij bewijst hoe leuk hij het vindt door een handdoek aan zijn edele delen te hangen. Zes kilo, schoon aan de haak!

10. Lize en Ken gaan er vol voor (en snel)

Volgens Ken ‘knalde’ de spanning van de afgelopen dagen er ‘in één keer uit’. We hopen voor Lize dat het niet binnen een minuut klaar was. Maar als we Ken mogen geloven, viel dat hartstikke mee, zo verzekert hij ons met een grote grijns op zijn gezicht.

11. Ook Lisa gaat de fout in

De spanning tussen Lisa en Guiseppe loopt op tot het kookpunt. Hoewel ze claimt ‘zich nooit te verlagen naar het niveau van Merijn’, heeft ze haar pijlen vol op de Vlaamse verleider gericht. De twee zoenen, en niet zo'n beetje ook. Dat is volgens Lisa geheel terecht. „Merijn ging ook lekker z'n gang, dus ik mocht dit gewoon doen.”

12. Alex, even bescheiden als altijd

Bescheidenheid siert de mens, maar daar heeft pseudo-psycholoog Alex blijkbaar nog nooit van gehoord. Het lukt hem zijn ‘Roos’ in bed te lokken. „Wat moet ik tegen Niels zeggen? Ik had hem gewaarschuwd. Als ik het heel netjes mag zeggen, dan heb ik met Rosanna fysieke handelingen gedaan waar haar vriendje nog wat van kan leren...”