Temptation Island afl. 7: 10 legendarische momenten

Dit seizoen van Temptation Island is totaal andere koek dan vorig jaar. De opbouw is van het populaire televisieprogramma is dit seizoen namelijk tergend traag. Langzaam maar zeker lijken we naar een wilde nacht toe te werken waar zoete wraak en ultieme verleiding hoogtij vieren. Zal dit seizoen écht alles overtreffen zoals ons in de eerste aflevering werd beloofd?

Lees ook: Deze stelletjes doen mee aan Temptation Island

What happends in Thailand, stays in Thailand, wordt gezegd. Nou, dat gaat niet helemaal op voor de vier koppels die meedoen aan tv-relatietest Temptation Island. Al hun misstappen worden vastgelegd en tijdens kampvuurmomenten getoond aan de partners die verblijven op een luxe resort op een ander eiland. Dat vorige kampvuur was niet zo'n succes: Jefferson voelt zich onzeker over zijn relatie met Lize nu verleider en singer-songwriter Ken zijn pijlen vol op haar gericht heeft en Rosanna is gebroken na het zien van de beelden van haar Niels die zich laat verleiden door de wulpse Parastoo (en tot overmaat van ramp met zijn voet haar slip uittrekt).

Na al deze ellende lijkt het de programmamakers een goed idee om iedereen vandaag eens op date te sturen, onder het mom van 'ontspanning'. Aan zonnetje in huis Rick - een goeie Thaise morgen allemaal! - Brandster de eer om de stellen te vertellen dat ze dit keer óók voor een trio-date mogen gaan. Opvallend maar waar: geen van de mannen kiest voor deze optie. Lisa is de enige uit het vrouwenkamp die hier wel oren naar heeft: zij kiest voor een date met Giuseppe en Karim. De datekeuzes zijn verder allemaal wat voorspelbaar. Alleen Niels kiest niet voor zijn temptation Parastoo, maar voor de minder opvallende Vlaamse Bo. Yes, diezelfde Bo die hij een paar afleveringen terug op bed besprong. Maar dat terzijde. Let the dates begin!

Dit waren de hoogtepunten van aflevering 7

1. Niels is plasticide

Verleidster Bo mag dan wel onschuldig ogen, dat is ze allerminst. Haar tactiek om Niels uit de tent te lokken? „Niels is net plasticide. Ik kneed en kneed en kneed en dan wordt hij helemaal zacht..." Plasticide, really? Mooi bedacht, maar de tactiek lijkt tijdens de date nog niet helemaal aan te slaan.

2. Het voorspellend vermogen van Jefferson

Jefferson lijkt misschien niet zo'n hoogvlieger, maar wat voorspellend vermogen zit het helemaal goed. Op bed vertelt hij Herbert dat hij de kans groot acht de fout in te gaan. Waar Jefferson eerder zichzelf 70/30 gaf om zonder kleerscheuren uit Temptation te komen, is dat volgens hem door de komst van verleidster Natasja 50/50 geworden. Jefferson: „ze is gewoon slim weetje, ze is opgeleid. Diploma, bachelor, master, alles. Doctoraal, ook!"

3. Het kuiltje van Alex

De date waarvan je wist dat-ie zou komen: Alex en Rosanna verwennen elkaar op het strand met een flesje bubbels en een massage. Gezoend wordt er niet, maar de gesprekken zijn om te smullen. Waar Rosanna Alex eerst nog roemt om zijn stevige grip en zijn empathisch vermogen ('ik ben Niels echt wel vergeten nu'), volgt de dirty talk snel.

Alex: „Ik ben vies geil nu, ik ben ook maar een mens. Ga er maar vanaf, anders gaat het mis."

Rosanna: „Zit er een gat in het zand nu?"

Alex: „Valt mee."

Je oma zal maar meekijken. Later biedt Alex op bed een schouder om op te huilen en geeft hij Rosanna een prinsessensticker (?). Een quote om in te lijsten: „Het is niet arrogant bedoelt, maar ik ben écht een man om mee te trouwnen."

4. De meest ongemakkelijke date ever

Wanneer de woorden 'funny fotoshoot' vallen, weet je eigenlijk al genoeg. Dit wordt de meest ongemakkelijke date ooit. En dat was het. Levi poseert met zijn showbril er gretig op los, Jolien houdt afstand. Wanneer de fotografe vraagt of ze hand in hand op de foto willen ('zoals je dat op de basisschool ook doet'), hebben we het met Jolien te doen. Ze antwoordt ietwat terneergeslagen: „ik liep altijd alleen."

5. Lisa, de nieuwe Haroon

De nieuwe Haroon is opgestaan. Lisa ontpopt zich in deze aflevering tot een stiekeme cameraontwijker extraordinaire. Ze kiest voor de triodate omdat ze haar lover Merijn niet het idee wilt geven dat ze gecharmeerd is van Karim. Wanneer Guiseppe voorstelt haar een kus op de wang te geven, besluit ze het fragment zo te ensceneren zodat het lijkt alsof ze het zelf niet wilt. Die moeten we in de gaten houden.

6. Rosanna zint op wraak

Stevige taal van Rosanna. Ze lijkt zich vol op Alex te willen werpen. Haar Temptation-vriendinnen twijfelen aan de oprechtheid van verleider Alex. Jolien: „Ik wil niet dat haar hartje twee keer gebroken wordt.”

7. De hete date van Jefferson

Jefferson fleurt helemaal op met verleidster Natasja aan zijn zijde. Hij koopt lingerie voor haar (en kan zijn enthousiasme moeilijk onder stoelen of banken steken) en ze delen gezellig een bakje noodles. Natasja ziet de overwinning naderen.

8. In het water gevallen

De date van Lize en Ken blijkt niet zo romantisch als gedacht. Lize is geen geboren waterrat en hun peddeldate is een aaneenschakeling van geklungel. Gaan ze dan ein-de-lijk zoenen? Welnee, Lize heeft water (?) in haar oog.

9. Jolien gaat LOS

De lapdance die Jolien eerder uitvoerde, bleek slechts een opwarmertje te zijn. In het zwembad loopt het behoorlijk uit de hand. Terwijl Lize in de armen van 'haar' Ken ligt, zoent Jolien haar vol op de mond en is vervolgens Lisa aan de beurt. Dát zullen de mannen leuk vinden...

10. Karim en... Jolien?

Die zagen we niet aankomen. Karim leek zijn zinnen op Lisa te hebben gezet maar het is niemand minder dan Jolien die vol op Karim duikt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Conclusie

Aflevering zeven is slechts een warming-up voor volgende week, wanneer alles lijkt te escaleren. De kans is groot dat Jefferson Natasja zal bespringen, Alex Rosanna alle hoeken van de kamer laat zien en Karim verdeeld moet worden tussen Jolien en Lisa. Hoe zullen de mannen reageren op het getongworstel tussen de vrouwen onderling en laat Herbert zich nu helemaal inpakken door Saartje (met zonder neuspiercing)?

In onderstaande video (let wel, spoilers), zien we hoe Merijn not amused is na het zien van de Haroon-waardige streken van zijn Lisa. De mannen ogen sowieso allemaal ietwat teneergeslagen. We zullen nog even moeten afwachten.