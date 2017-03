Misvormde pup Picasso gered van de dood

Het noodlot dreigde voor Picasso, een Corgi Pitbull die door zijn amateurfokker in de steek was gelaten vanwege zijn scheve gezicht. De vrolijke hond heeft nu duizenden fans op social media en is gered van de dood.

Lees ook: Achtergelaten hond krijgt baan bij benzinepomp

De Amerikaanse hond Picasso uit Oregon. werd samen met zijn broertje Pablo gered. Het stel werd gedumpt bij een dierenasiel, nadat hun fokker de honden niet kon verkopen. Vervolgens werden de beestjes ook uit dat asiel weer gered, uit angst dat de twee zouden worden afgemaakt.

'Ongelooflijk vrolijk'

Volgens zijn fokker werd Picasso geboren met een misvormd gezicht. Ondanks die misvorming is de 10-maanden oude pup volgens de dierenopvang Luvable Dog Rescue „ongelofelijk vrolijk". Het beestje werd onderzocht door een dierenarts, die concludeerde dat hij kerngezond is en geen last heeft van zijn afwijking. Het enige dat moet gebeuren is een kleine operatie om een tand te verwijderen die in zijn kaak prikt.

Even wachten

Picasso, vernoemd naar de Spaanse kunstenaar die vaak met scheve gezichten werkt, wordt omschreven als 'perfect onvolmaakt'. Hij zou eigenlijk in zijn uppie worden meegenomen, tot de dierenopvang erachter kwam dat ook broertje Pablo gevaar liep. „We konden de broer niet achterlaten, dus we zeiden dat we hem ook mee wilden nemen", meldt Luvable Dog Rescue op hun account.

Inmiddels wordt de dierenopvang overspoeld met reacties van mensen die Picasso en Pablo willen adopteren. De eigenaar zal echter nog even moeten wachten: de beestjes gaan pas weg als hun medische check volledig is.