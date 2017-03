New York ziet afname toeristen, hoe zit dat met ons?

New York wordt normaal gesproken overspoeld door toeristen, maar dit zal dit jaar mogelijk flink dalen door de aanstelling van Trump als president. Het plaatselijke marketingbureau NYC & Company vreest hiervoor, meldt The New York Times. Het zou de eerste keer in zeven jaar tijd zijn dat er minder toeristen naar de Amerikaanse stad komen. Na de verkiezingen merkten ze bij NYC & Company hoe er op het internet minder gezocht werd naar vliegtickets.

Ook onder Nederlanders is New York een populaire bestemming. Maar hoe zit het met de Nederlandse toerist nu Trump aan de macht is? Geven we daar iets om, of blijven we die reisjes naar The Big Apple gewoon boeken?

Stijging

Wat blijkt nu, uit de gegevens van Paperflies: vorig jaar was de maand februari minder populair voor het boeken van een trip naar New York dan deze maand. Het gaat om een kleine verhoging van 0,73 procent in het aantal zoekopdrachten met deze bestemming, maar toch: een daling in de cijfers lijkt er zeker niet te zijn. Nederlanders blijven over het algemeen groot fan van New York.

Ook de rest van Amerika lijkt nog steeds populair te zijn voor een vakantie onder de bezoekers van Paperflies. Werd er in februari vorig jaar in 6 procent van alle zoekopdrachten een bestemming in de VS ingetikt, dit jaar lijkt die interesse gestegen: van alle zoekopdrachten betreft het in 8,45 procent van alle gevallen een plek in Amerika. Vanuit delen in Oost-Europa, Centraal- en Zuid-Amerika en met name Rusland lijkt er net als in Nederland meer interesse in een reisje naar de VS dan voorheen.

Dit was in Spanje bijvoorbeeld wel anders, nadat Trump het inreisverbod had aangekondigd. Het bedrijf ForwardKeys zag boekingen voor vluchten met bestemming Amerika dalen, net als de Britse zoekmachine Kayak. Ook de app Hopper liet dergelijke data zien. In de eerste drie weken van januari werden er 17 procent meer vluchten geboekt dan in de laatste week. Het gaan dan om toerisme vanuit (West)-Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Alhoewel buitenlandse toeristen andere Amerikaanse steden eerder links laten liggen dan New York wanneer het gaat om vluchtbestemmingen, blijkt uit de data van Kayak wel dat de hotelprijzen in The Big Apple gedaald zijn met een percentage van 32 procent.

Boodschap

Wat de Amerikanen zelf betreft, blijft New York een populaire bestemming. Volgens Alicia Glen, locoburgemeester van de stad op het gebied van wonen en economische ontwikkeling, zijn Amerikaanse toeristen niet minder enthousiast om naar New York af te reizen. Deze stroom lijkt juist toe te nemen. De stad New York verdient echter meer aan bezoekers van buiten de VS dan aan Amerikanen. Gemiddeld zou laatstgenoemde groep 500 dollar spenderen tijdens hun vakantie, terwijl toeristen gemiddeld 2000 dollar uitgeven.

Met de vernieuwde slogan ‘New York City -- Welcoming The World’, wil NYC & Company de boodschap uitdragen dat hun stad zich openstelt voor alle wereldbewoners, in de hoop dat het buitenlandse toerisme weer aan zal trekken.