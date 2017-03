Jong ontmoet oud: ‘Het is een soort internetdating’

„Zijn dat uw kinderen?” Emma (20) en Paulette (74) ontmoeten elkaar dinsdag voor het eerst. Ze zijn aan elkaar gekoppeld voor het project Jong+Oud = Goud, omdat ze allebei op zoek zijn. Paulette naar gezelschap van een jongere en aansluiting bij de maatschappij, Emma naar een manier om het leven van een oudere een stukje leuker te maken. Maar wat ze precies voor elkaar kunnen betekenen, dat zoeken ze deze dinsdag uit.

Een feelgood-initiatief, zo mag je het project Jong+Oud = Goud van Stichting SeniorenStudent wel bestempelen. Het idee is dat studenten op vrijwillige basis activiteiten of gewoon ‘tijd’ doorbrengen met senioren. Het project werd geboren bij SeniorenStudent, een netwerk dat studenten koppelt aan senioren met behoefte aan gezelschap en hulp bij dagelijkse dingen. Dit is een dienst waarbij de oudere de student betaalt. „We merkten in het eerste jaar dat er een hoop senioren zijn die dit niet kunnen betalen”, vertelt Anne Rademakers van Stichting SeniorenStudent. „Dit project is bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee en wordt gesubsidieerd door verschillende fondsen.” Het plan is om 500 matches te maken tussen ouderen en jongeren in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Ouderen kunnen zichzelf aanmelden voor Stichting SeniorenStudent, maar worden ook vaak aangedragen door zorgprofessionals die bij mensen over de vloer komen en denken: hij of zij kan wel wat extra gezelschap en hulp gebruiken. En daar rollen regelmatig mooie verhalen uit. Anne: „Bijvoorbeeld een vrouw die nooit meer buitenkwam en aan een student gematcht werd die haar meenam naar het buurthuis. Nu heeft ze daar contacten gemaakt en gaat ze er zelf zo’n 2 à 3 keer per week heen.”

Niet eenzaam of zielig

De senioren die gebruikmaken van het netwerk zijn niet per se eenzaam of zielig, benadrukken ze bij Stichting SeniorenStudent. Paulette is daar een goed voorbeeld van. Met een leesclub, een filmclub in het EYE en het oppassen op haar kleinkinderen is ze een relatief actief en drukbezet mens. Zo kijkt ze bijvoorbeeld bij de buurvrouw op de bank - met een wijntje - alle wedstrijden van het Nederlands elftal. Via een vriendin kwam ze bij het project terecht, een stap die wordt aangemoedigd door haar familie. „Dat is wel leuk voor je oma, dan ga je ook eens met jongere mensen om”, reageerde haar kleindochter.

Het aanmeldingsproces is voor student en senior gelijk. Emma vergelijkt het met internetdating: „Je moet informatie over jezelf invullen en een stukje schrijven.” De studenten krijgen vervolgens de kans om een senior uit te kiezen die bij hen past. Ook zij worden aan intake onderworpen: „Wat zijn je wensen, wat wil je? En dan zoeken ze iemand die bij je past”, vult Paulette aan. Een kennismaking volgt en dan hopelijk een vervolgafspraak, maar het moet natuurlijk wel klikken.

Wel of geen klik

Dat lijkt in het geval van Paulette en Emma wel gelukt. Hun gesprekken gaan over familie, Amsterdam, de Oranjes, hun studententijd. „Het komt allemaal weer boven”, aldus Paulette die genoeg te vertellen heeft. Ze vindt het belangrijk om bij de maatschappij betrokken te blijven en zoekt het gezelschap van jonge mensen graag op. „Maar”, verzekert ze haar match, „jij steekt er ook wat van op. Ik heb veel meegemaakt, veel gereisd.”

Tijdens hun derde afspraak zullen Paulette en Emma doelen opstellen, die ze samen zullen verwezenlijken. Hieronder kunnen activiteiten vallen, maar bijvoorbeeld ook hulp bij klusjes als het aanmaken van een e-mailaccount. Maar de kennismaking was voor nu genoeg. Een geslaagde match? Volgens Emma wel, die de ontmoeting overigens best spannend vond: „Alsof ik een blind date had.” Gelukkig zit het met die vervolgdate wel goed en klikt het niet, dan is er een mogelijkheid om verder te speuren naar een match. Net als met ‘gewoon’ daten dus. Misschien is Tinder voor senioren en studenten het volgende idee?