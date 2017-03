100-jarige oma gaat los op Bruno Mars

Een 100-jarige oma wist haar kleinkinderen te verrassen tijdens haar verjaardag. De 100-jarige vrouw is nog goed van geest en ook fysiek is ze nog hartstikke fit, zoals haar dansmoves bewijzen.

Alhoewel sommige mensen hun verjaardag het liefst overslaan, is het voor andere juist het moment om een goed feestje te geven. En als je 100 jaar wordt dan is dat natuurlijk alle reden om dat goed te vieren.

