Zeg het maar: 1 aprilgrap, of toch niet?

Dit weekend is het weer 1 april, dus het is oppassen geblazen dat je niet in een van de (flauwe) grappen tuint.

Welke grappen circuleren er op dit moment? En hoe waarschijnlijk is het dat het om een grap gaat? Hoewel we het zaterdag pas met zekerheid kunnen zeggen, hebben we alvast de grote kanshebbers op een rij gezet. Bij een grap met 1 ster hebben wij ook onze twijfels, een grap met vijf sterren is wat ons betreft zeker weten een 1 aprilgrap. Wat denk jij?



1 Nieuw verkeersbord waarschuwt voor zon

Een laagstaande zon is verraderlijk en daarom introduceert Veilig Verkeer Nederland een nieuw verkeersbord hiervoor te waarschuwen. Het bord zou volgens de organisatie per 28 maart zijn ingevoerd en direct zijn toegevoegd aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

****

2 De rookworstvlaai van de HEMA

De rookworstkroket was nog tot daaraan toe, maar HEMA wil nu nu een rookworstvlaai op de markt brengen. De vlaai zou dit weekend verkrijgbaar zijn bij het warenhuis. Op 1 april natuurlijk. Met de kennis van de frikandellenvlaai, krijgt deze grap vier sterren. Want laten we wel zijn: onmogelijk is het niet.

****

3 Geurverf voor in de babykamer

De geur van Zwitsal: wie is er niet mee opgegroeid? Gamma maakte op Facebook bekend binnenkort een naar Zwitsal geurende muurverf te lanceren. De 1 aprilgrap van Gamma is wat doorzichtig, maar wint zeker wat originaliteit betreft.

*****

4 Omroep MAX test geurtelevisie bij Heel Holland Bakt

Het klinkt te mooi om waar te zijn: omroep MAX is op zoek naar enthousiastelingen die geurtelevisie tijdens Heel Holland Bakt willen uittesten. In de HHB-GEURTV-kastjes zouden patronen zitten die de geuren van van een aantal basisingrediënten bevatten, waaronder vanille, karamel, rood fruit en koekdeeg. Aanmelden kan tot 2 april (aha!).

*****

5 Domino’s pizza komt met robot

Een opmerkelijk bericht van pizzagigant Domino's: ze willen experimenteren met een zelfrijdende bezorgrobot. Dat Domino's dit net voor 1 april bekendmaakt, wekt argwaan. Domino's zou in in zee zijn gegaan met Starship, een bedrijf dat in Londen volop experimenteert met zulke robots. Een woordvoerder van Domino's bevestigt aan RTL dat het '100 procent' geen grap is.

**

6 New York pizza komt met moviebox

Een videoscherm in je pizzadoos, waarom ook niet? New York Pizza komt op te proppen met een overduidelijke 1 aprilgrap.

*****





7 RTL besluit te stoppen met Dr. Phil

RTL heeft sinds deze week de stekker uit de populaire Amerikaanse talkshow Dr. Phil getrokken. Volgens de zender zijn er andere keuzes gemaakt in de programmering. Een uiterst opmerkelijke keuze. Dr. Phil werd twee keer per dag uitgezonden op RTL4 en totaal keken er gemiddeld zo'n 300.000 kijkers per dag, wat doorgaans meer is dan het ochtendnieuws. Zullen we Dr. Phil volgende week gewoon weer zien?

*

8 Wie gaat er mee panda’s halen?

We lijken er maar niet uitgepraat over te raken: volgende maand is Nederland twee reuzenpanda’s rijker. Via pandagala.nl/veiling kun je bieden op een geheel georganiseerde pandatrip naar China waar je hoogstpersoonlijk de panda’s ophaalt en met ze meereist naar Nederland.

Volgens Ouwehands Dierenpark belooft het een ‘onvergetelijke ervaring’ te worden met ‘fotomomenten en prachtige verhalen’. De veiling sluit 30 maart en er is inmiddels meer dan 5000 euro opgehaald. Zou het?

***

9 De hondenpoepdrone

Volgende de 'bedenkers' kunnen deze twee drones nog wel eens de overlast van hondenpoep terugdringen. Tinki.nl en Space53 hebben de handen ineen geslagen en twee dogdrones ontwikkeld: de Watchdog 1 (WD1) en Patroldog 1 (PD1) zouden dronetechnologie vanuit de lucht en vanaf de grond kunnen combineren. De drone in de lucht detecteert een drol, de gronddrone ruimt het op. Hier zit een luchtje aan.

10 Nagellak met proseccosmaak

Eetbare nagellak riekt meestal naar een slimme marketingtruc en we kunnen ons dan ook niet voorstellen dat het hier niet om een 1 aprilgrap gaat. Groupon lanceerde afgelopen week ‘Prosecco Polish’, een ‘sprankelende’ nagellak dat (als we het persbericht mogen geloven) naar prosecco smaakt. ‘Het geeft je een smaaksensatie zonder de volgende dag wakker te worden met hoofdpijn.’

****

11 Je vakantiehuisje betalen per minuut

Betaal wat je gebruikt! vakantiehuizenaanbieder Belvilla maakte deze week bekend dat ze vanaf mei een nieuw concept gaan uittesten. Namelijk, het betalen van je vakantiehuis per minuut. Een huisje wordt uitgerust met sensoren en na verblijf krijgen gasten een rekening met daarop een overzicht van het aantal minuten dat zij hebben gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het zwembad, de sauna, de barbecue en het sanitair.

*****