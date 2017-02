Wat vind jij van de cover van Der Spiegel?

Het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel is onder vuur komen te liggen vanwege een omstreden cartoon. Op de cover staat Trump, die het afgehakte hoofd van het Vrijheidsbeeld omhoog houdt, met een in zijn andere hand een bebloed mes. Naast hem zijn twee woorden te zien: America First.

Volgens de cartoonist Edel Rodriguez, die in 1980 van Cuba naar de VS vluchtte, is zijn tekening een reactie op het inreisverbod en staat de cartoon voor de 'onthoofding van de democratie, de onthoofding van een heilig symbool'. Tegen de Washington Post zegt Rodriguez dat hij een vergelijking wilde maken tussen Trump en IS, omdat beide 'extremistisch zijn'.

In 2015 had het blad New York Daily News een vergelijkbare cover, maar minder expliciet en bloederig. De voorpagina van Der Spiegel roept zowel bewondering als kritiek op. Alexander Graf Lambsdorff, lid van de Duitse Vrije Democratische Partij en vice-president van het Europarlement, noemde de cover 'smakeloos'.

De Duitse kranten Frankfurter Allgemeine Zeitung en Die Welt schrijven beide dat de voorpagina van Der Spiegel juist Trump in de kaart speelt en schadelijk kan zijn voor de journalistiek.

Weekblad The New Yorker had dit weekend een cover waarop te zien is dat het vuur van het Vrijheidsbeeld uit gaat.