Syrische jongen ontroert publiek bij The Voice Kids

De 13-jarige Syrische vluchteling Jean wist vrijdagavond zowel de jury als het publiek thuis en in de zaal tot tranen toe te roeren met zijn auditie bij The Voice Kids.

Na zijn overtuigende optreden, waarbij de stoelen van alledrie de juryleden omdraaiden, vertelde Jean dat hij pas zes maanden in Nederland is. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Niet alleen verloor hij zijn vader in Syrië, hij zag ook mensen onder zijn ogen sterven tijdens zijn tocht naar Europa.

„Mijn droom is uitgekomen”, aldus een stralende Jean tegen de jury over het feit dat alledrie de stoelen voor hem zijn gedraaid. Daarnaast bedankte hij op het podium het COA voor hun hulp in de opvang.

Dat leidde niet alleen tot ontroering van de jury, maar ook op Twitter werd vol lof gesproken over het jonge zangtalent: