Studentes jagen op briljante wijze rat uit huis

Ongedierte in huis uiteraard is geen pretje. Dat dachten de dames in deze video ook. De studentes troffen een grote rat aan hun badkamer en besloten het dier eigenhandig hun woning uit te werken.

Ze hadden een bijzonder, maar briljant plan bedacht dat uiteindelijk perfect werkte. Ze wisten hun unieke actie ook nog eens vast te leggen op video. Een van de dames plaatste het filmpje op Twitter en binnen mum van tijd ging de video viral. Het bericht werd meer dan 91.000 keer geretweet en maar liefst 164.000 keer geliket.

Het beestje hield zich schuil in de badkamer. Met bezems, zwabbers en andere schoonmaakattributen maakten de meiden een soort parcours dat de rat af moest leggen. Uiteindelijk valt het beestje van de trap en wordt hij zo de deur uit gewerkt.

Bekijk ook: Belg stopt tong 110 keer tussen muizenval

Hoewel het er niet echt diervriendelijk uit ziet, is het mogelijk nog beter dan gif of een rattenval. Op Twitter werd dan ook vol lof gereageerd op de actie van de dames.