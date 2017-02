Man krijgt dankzij nieuwe technieken nieuw gezicht

Dankzij nieuwe transplantatietechnieken durft de 31-jarige Andy Sandess eindelijk weer zelfverzekerd over straat. Zijn gezicht was compleet verminkt na een zelfmoordpoging in 2006, toen hij 21 was. „Ik heb weer een neus en een echte mond, geweldig'', zegt hij na een 56 uur durende operatie die hem zijn gezicht teruggaf.

Andy was 21 toen hij het leven volgens RTL Nieuws niet meer zag zitten. Het was twee dagen voor kerst en na het drinken van een borrel voelde hij zich superdepressief. Hij pakte zijn geweer, die hij in bezit had om mee te jagen, en zette het onder zijn kin. Hij loste een schot en had vrijwel direct spijt. „Ik wil helemaal niet dood, laat me alsjeblieft niet sterven’’, dacht hij.



Maar het was al te laat. Het schot was gelost en het gezicht van Andy enorm toegetakeld. Chirurg Samir Mardini beloofde er alles aan te doen om Andy zijn gezicht (deels) terug te geven. „Ik zal je zoveel mogelijk een gezicht geven maar je moet sterk en heel geduldig zijn’’, zei hij tegen zijn patiënt. En geduld was inderdaad nodig.

Acht operaties

Na acht operaties had Mardini het gezicht van Andy zo goed mogelijk gereconstrueerd, maar hij had toch veel moeite om met zijn nieuwe voorkomen te leven. Hij vertoonde zich amper in het openbaar en droeg een neusprothese als hij naar de winkel ging. Alleen in de heuvels van Wymoing kon hij zich, tijdens het jagen en vissen, helemaal laten gaan.

Maar plastisch chirurg Mardini was nog niet klaar met Andy. Na vijf jaar nam hij in 2012 weer contact met hem op. Goed nieuws: hij wilde beginnen met een nieuw transplantatieprogramma en Andy was zijn ideale eerste kandidaat. „Hoelang moet ik wachten tot we kunnen beginnen’’, was de reactie van Andy. „Als je eruit zag zoals ik, als je functioneerde zoals ik dan grijp je iedere kans.’’

Andy had niets te verliezen en was klaar voor de operatie die hem zijn gezicht terug zou moeten geven. Hij moest nog even geduld hebben, Mardini had drie jaar nodig om de lastige procedures die nodig waren voor de operatie onder de knie te krijgen. Maar in januari vorig jaar kwam er groen licht en werd Andy op de donorlijst gezet.

Donor

Vijf maanden later kwam er een telefoontje met geweldig nieuws. Nabestaanden van de 21-jarige Calen Ross, die zelfmoord had gepleegd, gaven toestemming om delen van zijn gezicht te transplanteren. Men had eerst nog twijfels omdat ze niet wilden dat er iemand rond zou lopen die sprekend op Ross zou lijken. „Maar er werd me verteld dat de patiënt zijn eigen voorhoofd en ogen zou houden, hij zou niet te herkennen zijn. Ik kan nu tegen ons kind zeggen dat papa iemand geholpen heeft.’’

Het gezicht van Andy werd opnieuw in elkaar gezet door een team van zestig medici tijdens een 56 uur durende operatie. Na twee weken kon hij het resultaat zelf bewonderen. „Zodra je een tweede kans krijgt om iets terug te krijgen, dat vergeet je niet snel weer. En de goede looks zijn een mooie bonus. Het overtreft alle verwachtingen’’, aldus een tevreden Andy. Ook de weduwe van de donor heeft het resultaat inmiddels gezien. „Ongelooflijk hoe goed hij er nu uit ziet.’’

Nieuw leven

Andy heeft niet alleen een nieuw gezicht, maar een heel nieuw leven gekregen. „Een tijdje geleden stond ik samen met een moeder en haar zoontje in een lift. En het jochie keek me aan en draaide zich om naar zijn moeder. Maar dat deed hij zonder dat hij bang of geschrokken leek. Toen wist ik dat de operatie geslaagd was.’’