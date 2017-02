Leerlingen blokkeren schooldeur met sneeuw

De leerlingen van de basisschool Het Baken in Alphen aan den Rijn hadden duidelijk gehoopt dat ze ijsvrij zouden krijgen. Maar toen dat niet het geval bleek te zijn, namen ze het heft in eigen handen. Ze barricadeerden de deur van de school met heel veel sneeuw.

De medewerkers van de school kwamen maandagochtend voor een bijzondere verrassing te staan. Ze moesten namelijk eerst de grote berg sneeuw voor de deur van de school weghalen voordat ze naar binnen konden. De school plaatste een foto op Facebook met de tekst; „Opschieten meesters! Wij willen naar school!”

Concierge Riny Scheerman begon al om 06.15 uur met sneeuwruimen. Hij kon wel lachen om de actie. „Al voel ik nu de spierpijn van het opruimen, dus ik denk er inmiddels een klein beetje anders over”, zei hij tegen Omroep West.

Het is niet duidelijk wie het meesterbrein is achter de actie, maar de berg lag er zondagmiddag al. Er werd namelijk toen al een foto gedeeld van de schooldeur. „Het was al helemaal hard geworden. Ik heb met een schep moeten hakken”, aldus Scheerman.

Extra ingang

Veel mensen kunnen lachen om de grap van de leerlingen. „Haha wat een giller, super goeie grap”, reageert iemand op de Facebookpagina van de school. „Leuke humor. Sorry voor de leerkrachten”, zegt een ander.

De grappige actie zorgde er niet voor dat de scholieren ijsvrij kregen, het schoolgebouw heeft namelijk nog een extra ingang. Scheerman laat weten dat de leerlingen die de sneeuw voor de deur hebben gelegd waarschijnlijk geen straf krijgen. „Vooralsnog niet. Die lol gun ik ze niet.”